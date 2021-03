Ultimul anunt al prefectului Capitalei pe tema masurilor de protectie sanitara din Bucuresti: "Nu modificam nimic, sunt regulile care deja exista in ordonantele ministrilor"

"Nu modificam nimic, sunt regulile care deja exista in ordonantele ministrilor, insa credem ca este bine sa fie prinse in acelasi act ca sa fie usor de comunicat si de vazut. Exista un grup pe care se strang acestea, un fel de Q&A, intrebari si raspunsuri, le verific acum si vom pune si pe Facebook si pe site", a declarat Alin Stoica, sambata, inainte de sedinta CMBSU.Prefectul a adaugat ca masurile vor intra in vigoare duminica noaptea."Masurile vor intra in vigoare de duminica, de la ora 00.00, dar noua ora la care nu mai putem sa iesim afara si la care trebuie sa inchida comerciantii va fi de duminica seara. Daca trecem de 7,5 la mie, evident se vor aplica masurile. Deocamdata suntem pe scenariul prevazut de hotararea de Guvern, nu avem alt scenariu", a declarat Alin Stoica.Prefectul Capitalei a precizat ca sunt suficienti agenti care sa faca verificari si controale.Hotararea de Guvern care prevede noi restrictii de circulatie si pentru agentii economici, aplicabile in functie de rata de infectare din fiecare localitate, a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial.Hotararea de Guvern adoptata joi seara prevede limitarea circulatiei, de la ora 20.00, in zilele de vineri, sambata si duminica, in localitatile care au incidenta mai mare de 4 la mie, dar si inchiderea operatorilor economici la ora 18.00.Conform documentului, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20,00-5,00, cu unele exceptii.De asemenea, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 20,00-5,00, cu exceptii.Se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-21,00.Se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 5,00-18,00, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori.Totodata, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-18,00, in toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuitori.