Prefectul Capitalei, despre noi masuri de relaxare: "Daca se mentine acest trend, speram ca la finalul lunii mai sa ajungem la o incidenta de 1,5 cazuri/ mia de locuitori"

Salile de spectacol, cinematografele, restaurantele si cafenelele din Bucuresti se redeschid

"Nu vreau sa ma hazardez cu privire la o data, vedem ca pasul de descrestere e undeva la 0,2 puncte procentuale, si daca se mentine asa atunci speram ca la finalul lunii mai sa ajungem la o incidenta de 1,5 cazuri la mie. Daca se va intampla asta atunci cinematografele si restaurantele vor putea functiona la o capacitate mai mare, plus spectacolele in aer liber vor putea avea 300 de participanti", a spus Alin Stoica, prefectul Capitalei, la Digi24.Acesta a spus ca pe langa scenariile optimiste, autoritatile lucreaza si cu scenarii negative, subliniind existenta unor posibile urmari a relaxarilor din aceasta mini-vacanta."Exista insa si scenarii mai putin optimiste, am vazut o relaxare accentuata in acesta minivacanta si de acolo am putea avea o crestere peste doua saptamani. Apoi sunt factori externi, tulpina indiana a ajuns deja la noi si e posibil sa avem o crestere. In acest moment avem un scenariu pe ideea de relaxare asociata cu vaccinarea accelerata a populatiei.Avem in vedere cresterea capacitatii de vaccinare, centre de drive-thru in fiecare sector plus o campanie de comunicare pentru cetateni. Vom avea evenimente punctuale, maratonul vaccinarii in urmatorul week-end la Sala Palatului si Biblioteca Nationala. Apoi vom avea cateva experimente punctuale pentru a vedea cum putem functiona, ma refer la spectacole de teatru in weekendul de peste doua saptamani - Teatrul National si Opera Romana - vor organiza spectacole cu persoane vaccinate unde nu se va tine cont de limita de 30%", a mai precizat Alin Stoica. Salile de spectacol, cinematografele, restaurantele si cafenelele din Bucuresti se redeschid de luni la 30% din capacitate , dupa un program de la 5:00 la 21:00, in baza deciziei Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, ca urmare a scaderii ratei de imbolnavire de COVID-19 sub 3 la mia de locuitori.Pe viitor, intr-un scenariu cand rata de incidenta va fi de 1,5 la mia de locuitori, va fi permisa functionarea salilor de spectacol si a restaurantelor la o capacitate de 50% si desfasurarea evenimentelor in aer liber cu 300 de participanti, a anuntat prefectul Capitalei Alin Stoica. Restrictiile de circulatie pe timp de noapte se mentin.Prefectul Capitalei Alin Stoica a precizat ca Bucurestiul a iesit din scenariul cu masurile aplicate pe o rata de incidenta de peste 3 la mia de locuitori, astfel Capitala fiind in scenariul galben. El a adaugat restrictia de circulatie pana la ora 22.00 va fi mentinuta.Intrebat de ce este mentinuta restrictia de circulatie intre orele 22.00 si 5 dimineata, prefectul Capitalei a raspuns: "Pentru ca inca suntem pe o incidenta destul de mare. Evident ca venim de la o incidenta de 7 si acum ni se pare 2,62 o incidenta mica, dar suntem inca in scenariul galben. Asta inseamna ca exista pericolul ca lucrurile sa se poata intoarce si nu vrem sa se intample lucrul acesta. Vrem ca lucrurile sa evolueze spre bine si sa ajungem la o rata de infectare cat mai mica si lucrul acesta se poate realiza prin mentinerea masurilor de siguranta sanitara si evident prin vaccinare. Concentrarea noastra va fi in principal pe zona de vaccinare, dar vom mentine masurile de siguranta sanitara".El a vorbit si despre urmatorul scenariu cand rata va fi de 1,5 la mia de locuitori si vor fi alte masuri de relaxare cum ar fi deschiderea salilor de spectacol si a restaurantelor la o capacitate de 50% si permiterea evenimentelor in aer liber cu 300 de participanti."Urmatorul prag stabilit de expertii epidemiologi este de 1,5 la mia de locuitori si acolo vor interveni o serie de relaxari, asa cum sunt deja prevazute in legislatie. De exemplu salile de spectacol si restaurantele vor putea functiona la o capacitate de 50% si vor putea fi permise de exemplu evenimente in aer liber cu maxim 300 de participanti, gen concerte. Trebuie sa tinem cont de faptul ca actuala hotarare de Guvern privind starea de alerta urmeaza sa fie si ea revazuta la 30 de zile de cand a fost data, adica undeva pe 13 mai si atunci vom observa si deciziile pe care le va lua Guvernul, in urma discutiile in Comitetul interministerial care a fost creat", a conchis Stoica.