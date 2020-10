Prefectul Capitalei: Nu mai sunt locuri la ATI pentru pacientii cu COVID-19. Spitalul Colentina devine spital COVID in integralitate

"Se semneaza acum un ordin de ministru si de maine Spitalul Colentina va deveni spital COVID in integralitate, deci vor fi vreo 3-400 de locuri la ATI. Asta este o veste nemaipomenita. La Spitalul "Marius Nasta" a fost trimisa o unitate mobila si vor fi detasati medici pentru a asigura aceasta unitate mobila.", a declarat prefectul, duminica, 18 octombrie.De asemenea, el s-a referit si la spitalul modular de la Elias, precizand ca spitalele Floreasca si Elias vor colabora pentru a asigura personal medical pentru acest spital.El a mai precizat ca medicii si asistentii scolari de la scolile care au trecut in scenariul rosu, nemaifiind elevii la scoala, vor fi detasati la spitalele care trateaza pacienti cu COVID."S-a luat decizia de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul de Interne, in colaborare cu Ministerul Educatiei, ca medicii si asistentii scolari de la scolile care au trecut in scenariul rosu sa fie detasati la spitalele care trateaza pacienti bolnavi de COVID", a precizat Ghoerghe Cojanu.