Prefectul de Arges anunta 3.000 de locuri libere la vaccinarea cu AstraZeneca. Cine se poate inscrie pentru imunizare

El afirma ca se va imuniza cu acest ser si face un apel la profesori sa se inscrie in platforma, aratand ca un cadru didactic ar trebui sa inteleaga importanta cercetarii universitare si subliniind ca "nu exista niciun motiv pentru ca profesorii sa nu se programeze sa se vaccineze in acest moment, mai ales ca sunt locuri disponibile".CITESTE SI: De ce nu vor romanii sa se vaccineze cu AstraZeneca. Medic: "Nu exista vaccinuri slabe. Medicamentele nu sunt perfecte" "Cu totii ne-am sesizat ca in perioada anterioara deschiderii scolilor nu erau atat de multe vaccinuri Pfizer, Moderna, iar profesorii nu au avut loc la programare. Ei bine, noi suntem, deja de cateva zile, intr-o situatie paradoxala si anume avem centre disponibile, avem centre deschise in Pitesti, avem locuri deschise pentru persoanele din etapa a doua, deci si pentru profesori, iar locurile sigur ca se ocupa, dar nu se ocupa in ritmul in care ne-am fi asteptat.In acest moment, in judetul Arges avem aproximativ 3.000 de locuri libere la programare in centrele care functioneaza in acest moment cu vaccinul AstraZeneca, locuri care sunt libere si locuri pe care profesorii se pot programa pentru vaccinare", a afirmat prefectul de Arges, marti, intr-o conferinta de presa.Prefectul, care este de asemenea specialist in domeniul educatiei, i-a indemnat pe profesori sa se programeze precizand ca si el se va imuniza, la inceputul lunii martie, cu serul dezvoltat de compania suedeza."AstraZeneca este, in acest moment, cel mai bun vaccin disponibil pe piata. Recomand profesorilor sa se grabeasca sa se programeze la vaccinare pentru ca numarul mare de profesori vaccinati inseamna mentinerea scolilor deschise in Arges. Cel mai bun vaccin este vaccinul AstraZeneca pentru ca este, in acest moment, singurul vaccin disponibil.Si, ca sa le dau incredere profesorilor si nu numai - tuturor celor care nu stiu ce asteapta in acest moment sa se programeze pentru vaccinare - eu personal m-am programat la vaccinare cu vaccinul AstraZeneca. Am spus ca nu doresc sa ma lupt pentru locuri in platforma de vaccinare cu persoanele varstnice, cu persoanele cronice, dar, la acest moment, vaccinul AstraZeneca este vaccinul disponibil pentru persoanele intre 18 si 55 de ani, deci pentru profesori este perfect", a adaugat prefectul.Emanuel Soare a precizat ca vaccinul a fost dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford, una dintre cele mai importante la mondial."Profesorii inteleg foarte bine ce inseamna importanta cercetarii universitare. Vaccinul AstraZeneca este produs datorita eforturilor de cercetare realizare de Universitatea Oxford, una dintre cele mai importate universitati din lume. Trebuie sa avem incredere in acest vaccin. Eu m-am programat si le recomand profesorilor sa se grabeasca sa se vaccineze pentru ca de vaccinarea profesorilor depinde in mare masura mentinerea deschisa a scolilor.Nu exista in acest moment niciun fel de motiv pentru ca profesorii sa nu se programeze pentru vaccinare si insist in mod special pe ideea de vaccinare a profesorilor pentru ca cu totii ne-am asumat am spus ca educatia este prioritatea noastra numarul 1. Nu exista niciun motiv pentru ca profesorii sa nu se programeze sa se vaccineze in acest moment, mai ales ca sunt locuri disponibile", a adaugat Soare.In Arges sunt 367 de persoane infectate in prezent, cifra pe care prefectul o catalogheaza drept "foarte scazuta".Emanuel Soare a atras insa atentia asupra gradului ridicat de ocupare a locurilor din terapie intensiva, aratand ca acesti pacienti se vindeca greu."La ATI este o situatie complicata, care e in masura sa ne ingrijoreze, pentru ca practic locurile libere din ATI reprezinta cel mai bun indicator al nivelului epidemiei si, avand in vedere ca avem foarte, foarte multe locuri ocupate la ATI nu este bine pentru ca presiunea este foarte mare", a mai afirmat Emanuel Soare.