Prefectul de Sibiu si-a cerut scuze de la medicul admonestat pentru ca a solicitat suplimentarea paturilor pentru pacientii COVID-19

Prefectul a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca regreta reactia pe care a avut-o."Incep prin a va spune ca astazi am avut o discutie cu doamna doctor Halmaghi fata de care mi-am cerut scuze pentru reactia de ieri, a fost o situatie regretabila. Totodata, tin sa ii multumesc doamnei doctor pentru intelegerea si profesionalismul pe care mi le-a aratat (...) Regret atitudinea mea, pozitia pe care am avut-o ieri", a declarat prefectul Mircea Cretu.Acesta a mai mentionat ca judetul Sibiu se confrunta, intr-adevar, cu o situatie dificila, dar pentru rezolvarea problemelor din sistemul sanitar e nevoie de munca de echipa."Eu, in calitate de prefect, nu pot reorganiza singur spitale si nici nu pot lua decizii intr-o institutie pe care nu o conduc, fiind nevoie de implicarea tuturor oamenilor care pot contribui la imbunatatirea situatiei in care ne aflam. In sedinta de astazi am solicitat tuturor managerilor de spitale propuneri concrete pentru a rezolva situatia cu care se confrunta personalul medical. Este, fara indoiala, un efort urias ceea ce fac medicii zi de zi. Cuvintele sunt prea mici pentru a-i ajuta, in aceste momente. Ei au nevoie de spatiu, de materiale si echipamente, de colegi care sa ii ajute in realizarea cu succes a actului medical. La nivelul judetului Sibiu situatia este dificila, atat pentru medici si autoritati , cat si pentru cetateni. Cand spunem ca este nevoie de fiecare dintre noi, nu o spun degeaba. In aceste aproape 8 luni de pandemie, am incercat mereu sa luam, la nivel local, cele mai bune decizii si am incredere ca vom avea mai mult sprijin din partea cetatenilor. Specialistii ne anunta ca virusul nu va disparea curand, astfel ca va trebui sa gasim impreuna modalitati de a convietui, iar pentru moment de a iesi din situatia critica in care cu totii ne aflam", a mai spus Cretu.Prefectul judetului Sibiu s-a aratat luni, deranjat de apelul facut, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, de medicul Voichitia Halmaghi de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a SCJU, unde sunt tratati pacienti COVID-19 pentru ca nu mai sunt locuri la ATI, aceasta cerand mai multe paturi pentru bolnavii infectati."Daca imi permiteti, as dori sa intervin si eu un pic. Sunt Voichita Halmaghi si ii tin locul doctorului Csillag de la Serviciul de Urgenta", a spus, in timpul sedintei, medicul urgentist Voichita Halmaghi.Prefectul Mircea Cretu si-a exprimat imediat speranta ca medicul urgentist nu va pune intrebari. "Ascultati-ma, sper ca nu ne luati si dumneavoastra la intrebari acum", a replicat prefectul sibian.Medicul care trateaza pacienti COVID-19 in UPU Sibiu a explicat ca sunt atat de multi pacienti infectati ca nu mai incap in paturile existente."Nu, nu pun intrebari. Vreau doar sa sesizez un anumit aspect. Am ascultat si vineri datele legate de numar de imbolnaviri, de ce masuri s-au luat si vreau totusi sa sesizez un lucru. La ceea ce se intampla acum in Serviciul de Urgenta, la numarul de prezentari pe care il avem in Serviciul de Urgenta, pe partea de COVID, cred ca trebuie sa ne gandim, nu eu personal, ci cei care pot lua asemenea masuri, la obtinerea unui numar mult mai mare de paturi pentru internari. Nu avem unde interna pacientii care au nevoie de internare! Deci, in aceasta perioada, noi ne ocupam de pacientii cu forme grave si severe, care se prezinta in Urgenta, care sunt din urma cu o saptamana pentru ca devin gravi si severi dupa o saptamana de evolutie a bolii. Cand era vorba de 60-80 de imbolnaviri pe zi, pe judetul Sibiu. Actualmente in ultimele zile au fost 100-120. Ieri s-au raportat 150", a aratat medicul Voichita Halmaghi.Prefectul Mircea Cretu a asigurat-o pe Voichita Halmaghi ca marti, la ora 13,00, intr-o sedinta la Prefectura, poate face propuneri, dar i-a zis si ca "face de minune" judetul prin ceea ce a spus."Nu va suparati, doamna doctor sau director ce sunteti. Nu va suparati, acest lucru nu stiu daca face obiectul intalnirii noastre. Maine la ora 13,00 avem intalnire cu toti managerii, inclusiv cu Ambulanta. Veniti atunci cu propuneri. Pe cuvant! Ne facem de toata minunea ce spuneti dumneavoastra acum. Auziti, doriti sa va spun si eu nemultumirile mele acum si referitor la Ambulanta si la spitale?", a mai spus prefectul sibian.Medicul urgentist a repetat ca doreste doar mai multe paturi pentru pacientii COVID. "Nu sunt nemultumiri. Eu spun ca trebuie luat in calcul ca trebuie sa fie un numar mai mare de paturi", a replicat dr Voichita Halmaghi.Prefectul Mircea Cretu i-a reprosat medicului urgentist ca a vorbit ca un jurnalist. "Auziti? Acum faceti ca si cum ati fi de la presa, pe bune. Acum stiti pentru prima data sau e prima zi cand va dati seama ca va mai trebuie paturi?", a spus prefectul judetului Sibiu.