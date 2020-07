Prefectul judetului Constanta nu este infectat cu coronavirus / Barbatul a fost testat dupa ce o angajata a Prefecturii a fost confirmata cu Covid-19

Prefectura Constanta a anuntat, marti seara, ca in urma testarii contactilor directi ai angajatei care a fost confirmata cu virusul SARS-CoV-2, toate rezultatele au fost negative, inclusiv cele ale prefectului si subprefectilor judetului Constanta.Prefectul judetului, George Niculescu, a anuntat va coordona activitatea de la domiciliu, unde va ramane izolat, si va participa la sedinte in sistem videoconferinta si teleconferinta."Este necesar sa avem continuitate, indiferent de situatie, pentru ca rolul nostru este foarte important, mai ales ca suntem in plin sezon estival. Atat eu, cat si colegii mei din cancelarie, vom ramane in izolare la domiciliu pana la noi dispozitii, DSP Constanta fiind institutia care, in functie de contextul epidemiologic, va hotari cat vom fi nevoiti sa stam acasa", a declarat George Niculescu.O angajata a Prefecturii Constanta, care isi desfasoara activitatea in Cancelarie, a fost confirmata, luni, cu noul coronavirus. Starea generala a femeii este buna, ea fiind asimptomatica, a precizat Prefectura Constanta.