Prefectul judetului Valcea, testat pozitiv pentru COVID-19

Prefectul a fost evaluat medical si, in prezent, se afla in izolare la domiciliu, starea sa de sanatate fiind buna, fara simptome specifice bolii. ancheta epidemiologica efectuata de Directia de Sanatate Publica Valcea este in derulare, vineri, la Prefectura.Potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Valcea, "prefectul judetului a respectat tot timpul normele de prevenire si combatere a raspandirii infectarilor cu virusul SARS-CoV-2, la toate intalnirile si sedintele pe care le-a avut in ultima perioada, atat cu angajatii institutiei, cat si cu alte persoane din afara institutiei, pastrand distanta fizica si purtand masca de protectie".Atributiile prefectului privind activitatile curente ale institutiei au fost delegate sefului Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse Umane si Administrativ, Eugenia Stinga.Un subprefect al judetului Valcea ar putea fi numit in cadrul urmatoarei sedinte de Guvern.