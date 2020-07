Se reiau examenele pentru obtinerea permisului de conducere in Capitala

Potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, in prima etapa, incepand de luni, 13 iulie, se vor relua urmatoarele activitati: proba teoretica, inregistrarea dosarelor candidatilor pentru sustinerea probei teoretice in vederea obtinerii permisului de conducere, programarea pentru sustinerea probei practice.In a doua etapa, reluarea activitatii de examinare la proba practica se va face incepand de marti, 14 iulie. Candidatii care au fost programati sa sustina proba practica in perioada 14 - 17 iulie vor sustine examenul la data, ora si locatia unde acestia au fost programati anterior.Pentru candidatii programati sa sustina proba practica in perioada 2 - 13 iulie, programarea se va face automat, in aceeasi locatie si la aceeasi ora la care au fost programati anterior, astfel: candidatii care au fost programati pe 2 iulie urmeaza sa sustina proba practica pe 20 iulie, cei programati pe 3 iulie o vor sustine pe 21 iulie, aceia programati pe 6 iulie o vor da pe 22 iulie, candidatii care au fost programati pe 7 iulie vor sustine proba practica pe 23 iulie. Cei programati pe 8 iulie o vor sustine pe 24 iulie, candidatii programati pe 9 iulie o vor da pe 27 iulie, cei de pe 10 iulie - pe 28 iulie, iar candidatii programati pe 13 iulie - pe 29 iulie.Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatii de examinare la proba practica se vor respecta urmatoarele masuri de protectie, in vederea prevenirii raspandirii noului coronavirus : utilizarea mastilor de protectie atat pentru candidati, cat si pentru examinatori; temperatura corporala a tuturor candidati lor si a martorilor va fi verificata de catre politistul examinator la intrarea in vehiculul de examen si va fi interzisa sustinerea examenului in situatia in care aceasta depaseste 37,2 grade Celsius; respectarea distantarii tuturor persoanelor aflate la locul de intalnire comunicat pentru sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de cel putin 1,5 metri; interzicerea prezentarii la locul de intalnire a candidatilor cu insotitori (prieteni, rude, etc). Accesul va fi permis doar candidatului si instructorului auto.Persoanele programate on-line in perioada 2 - 10 iulie in vederea inregistrarii dosarului de examinare se pot prezenta in perioada 13 - 31 iulie, la oricare ghiseu, in timpul programului de lucru, de luni pana vineri, in intervalul orar 08,00 - 20,00 (accesul ultimei persoane in sediul serviciului se face la ora 19,30) cu dovada rezervarii on-line (printata sau pe un dispozitiv mobil).Prefectura Capitalei reaminteste ca, incepand din 17 iunie, au fost stabilite noi tarife pentru permisul de conducere - 89 de lei; taxele achitate anterior datei de 17 iunie sunt valabile 30 de zile calendaristice fara plata diferentelor de pret. Dupa expirarea celor 30 de zile, cetatenii care au achitat taxele anterior datei de 17 iunie vor achita si diferenta de pret existenta intre tarifele practicate pana pe 17 iunie si cele in vigoare dupa aceasta data.Activitatea de examinare la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a fost suspendata, temporar, incepand din 2 iulie."Prefectul Municipiului Bucuresti a emis ordinul potrivit caruia, incepand cu data de 02.07.2020, se suspenda temporar urmatoarele activitati ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti: proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere; proba practica pentru obtinerea permisului de conducere; inregistrarea dosarelor candidatilor pentru sustinerea probei teoretice in vederea obtinerii permisului de conducere; programarea pentru sustinerea probei practice in vederea obtinerii permisului de conducere", preciza Prefectura Capitalei pe 1 iulie.Potrivit sursei citate, decizia a fost luata avand in vedere prevederile Ordinului ministrului Sanatatii nr. 313 din 26.02.2020 pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei.