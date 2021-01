Prefectura Ilfov: Se prelungeste cu 7 zile carantina in Bragadiru si Chiajna

"In urma emiterii ordinelor sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , incepand cu data de 1 ianuarie 2021, ora 22,00, pentru o perioada de 7 zile, masura de carantinare zonala se prelungeste in orasul Bragadiru si comuna Chiajna", informeaza un comunicat al Prefecturii Ilfov.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis joi prelungirea masurii de carantinare zonala pentru cele doua localitati.Prelungirea masurii de carantinare zonala a fost propusa ca urmare a analizelor de risc zona focar intocmite de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov si a avizelor emise de catre Institutul National de Sanatate Publica, precizeaza sursa citata.CITESTE SI: Israelul a vaccinat 10% din populatie impotriva COVID-19. Tara se afla locul 33 in lume la numarul de cazuri