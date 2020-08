Premiera in Romania: Avram Iancu a inotat 36 de ore fara oprire. Barbatul a doborat mai multe recorduri de anduranta

De profesie bibliotecar, Avram Iancu este pasionat de competitiile extreme. El a anuntat pe contul sau de Facebook ca a depasit recordul cu 12 ore si ca este cel mai rezistent inotator roman in ape deschise."Nu doar ca am spart bariera, dar am inotat cu 12 ore peste aceasta bariera. In topurile din domeniu, pe criteriul andurantei, ca perioada de inot, se poate intra cu minim 24 de h inotate", a explicat Avr"Am reusit cateva performante unice la nivel national dar si international. In decursul zilelor viitoare voi dezvolta dimensiunea fiecarei performante in parte. Acum le enumar pe scurt:1-record national de distanta, 107.3 km.2-SUNT PRIMUL ROMAN CARE SPARGE BARIERA DE 24 DE ORE DE INOT INCONTINU. Nu doar ca am spart bariera dar am inotat cu 12 ore peste aceasta bariera. In topurile din domeniu, pe criteriul andurantei, ca perioada de inot, se poate intra cu minim 24 de h inotate.3- Record romanesc absolut a lungimii reprizei de inot dupa durata: 36 de ore si 28 de minute. Cu aceste cifre, faptic vorbind, sunt cel mai rezistent inotator roman in ape deschise."Printre performantele adaugate in palmares in ultimii ani de Avram Iancu se numara traversarea inot a Canalului Manecii si parcurgerea cursului Dunarii.