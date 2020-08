Premiera in Romania: O orchestra va canta integral de pe partituri digitale

Presedintele Asociatiei Tribul Artistic, Ovidiu Andris, care organizeaza un turneu al RCO la Timisoara si Bucuresti in aceste zile, a declarat marti ca procesul de digitalizare este pe cat de simplu, pe atat de eficient, intrucat partiturile sunt scanate si stocate pe tableta, putand fi accesate prin intermediul unei aplicatii. Biblioteca partiturilor digitale faciliteaza accesul muzicienilor la compozitii, devenind o solutie eficienta pentru buna desfasurarea a turneelor. Astfel, suportul traditional este inlocuit cu o tableta, care poate stoca un numar foarte mare de lucrari, care sunt transportate cu usurinta."Ne-am gandit ca anul acesta sa facem un pas inainte si sa devenim prima orchestra din Romania in care toti muzicienii vor canta de pe suport electronic, respectiv de pe tablete. Este o nevoie identificata, multi muzicieni din Europa folosind deja numai tablete. Informatia este stocata pe tableta, muzicienii avand astfel parte de o biblioteca imensa de note oriunde s-ar afla", afirma Ovidiu Andris intr-un comunicat remis AGERPRES.Asociatia Tribul Artistic organizeaza, marti seara, un concert simfonic in Gradina de Vara "Capitol" din Timisoara, reunind diaspora acasa, sub bagheta dirijorala a lui Cristian Macelaru.Miercuri, orchestra va fi la Bucuresti, in curtea Ateneului Roman, in cadrul Festivalului International 'Vara Magica'.Aditional celor doua concerte sustinute in prezenta publicului, in data de 20 august, Romanian Chamber Orchestra va sustine un concert inclus in seria "Mostenitorii Romaniei Muzicale", la Sala Radio din Bucuresti, unul cu portile inchise, care se va transmite live pe postul Radio Romania Muzical, precum si pe posturile din reteaua European Broadcasting Union, in 56 de tari, mentioneaza organizatorii.Unul dintre planurile de viitor ale ansamblului este ca Romanian Chamber Orchestra se pregateste pentru o serie de inregistrari desfasurate la Bucuresti, la Sala Radio. Ansamblul va inregistra un material audio (CD) prin Casa de Discuri Radio Romania Muzical, a carui lansare va avea loc in 2021.