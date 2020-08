Premiera in 12 ani la MNAC: A fost aprobata o achizitie publica de arta contemporana. Bugetul institutiei muzeale a fost suplimentat cu doua milioane de lei

Potrivit unui comunicat al MNAC, transmis marti AGERPRES, achizitia publica de arta contemporana are loc in urma suplimentarii cu 2.000.000 de lei de catre Guvern a bugetului institutiei muzeale.Procedura se va derula in doua faze distincte: selectia competitiva, urmata de negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (procedura distincta de atribuire) cu fiecare dintre castigatorii selectionati de juriu.Juriul, alcatuit conform principiilor deontologice ICOM, este format din 11 membri titulari si doi supleanti, iar in structura sa se vor regasi reprezentanti ai Consiliului Stiintific al MNAC, ai universitatilor de profil din Bucuresti si din tara, ai sectorului independent, precum si specialisti desemnati de catre Uniunea Artistilor Plastici."Noua sesiune de achizitii de arta contemporana, lansata in contextul de stres economic al pandemiei COVID-19, vizeaza creatia artistilor vizuali in viata, originari din Romania, activi pe scena de arta in tara si/sau in strainatate, indiferent de mediul in care lucreaza, si este menita sa creasca patrimoniul cultural gestionat prin colectia MNAC. Achizitiile vor constitui un stimulent pentru productia artistica actuala, iar procedurile vor viza operele de arta originale, din toate mediile, inedite, relevante pentru constituirea canonului artei contemporane, opere apartinand atat artistilor de referinta ai istoriei recente, din Romania sau diaspora, cat si tinerelor generatii", precizeaza MNAC.Strategia acestei sesiuni se va sprijini pe cei doi poli creati de MNAC in ultimii ani: Expozitia permanenta si Centrul de Documentare si Cercetare a Culturii Vizuale "Mihai Oroveanu"."Luand in considerare sansa de a participa la aceste doua importante programe, artistii sunt invitati sa priveasca la istoriile lor personale si sa propuna lucrari care evidentiaza cautarile desfasurate in intimitatea atelierului. Sunt incurajate propuneri care sa raspunda dimensiunii de laborator a activitatilor MNAC, insotind lucrarile oferite spre achizitie cu materiale documentare (arhive de lucru, schite pregatitoare, machete, desene, documentari foto, video, etc.) care vor contribui la constituirea unei priviri de ansamblu asupra procesualitatii artei contemporane romanesti, sprijinind astfel unul dintre scopurile distinctive ale muzeului - documentarea si cercetarea colectiilor, ca garantie de studiu pentru generatiile viitoare", se arata in comunicat.Toate detaliile despre procedurile de participare se acceseaza de pe site-ul MNAC. Dosarul de participare se trimite in format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de e-mail: achizitii.opere@mnac.ro. Caracterul international al comisiei de jurizare impune completarea formularelor si documentatiei in limbile romana si engleza."Mostenita in mare parte pe cale institutionala si reflectand pana in anii 1990 mecanismele de achizitii ale vechilor structuri comuniste de propaganda culturala, colectia MNAC reflecta viata artistica din Romania postbelica, nu doar dupa criterii de valoare, ci si din perspectiva complexa a contextului social, economic si politic. Sesiunile de achizitii organizate dupa infiintarea MNAC au completat acest fond cu lucrari semnificative - independent de presiuni de ordin ideologic, politic, conjunctural. Prin acest demers, MNAC s-a profilat ca institutia de referinta pentru colectionarea, conservarea, cercetarea si valorificarea muzeografica a creatiei vizuale reprezentative in Romania post-1989", se precizeaza in comunicat.