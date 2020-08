Premiera la Cluj-Napoca. Computer tomograf si radiografie pentru o mumie umana egipteana in laboratorul Universitatii de Stiinte Agricole

Este vorba despre investigarea computer tomograf (CT) si radiografica a unei mumii umane din Egipt, a unor organe umane mumificate, precum si a unor mumii de animale.Investigatiile au fost realizate la cererea Muzeului National de Istorie a Transilvaniei (MNIT), care detine colectia, in cadrul proiectului "Zei si muritori din Egiptul antic", finantat in cadrul programului RO-CULTURA.Specialistii care au participat din cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala al USAMV Cluj-Napoca sunt Sef lucrari dr. Robert Purdoiu, Conf. dr. Radu Lacatus si tehnicianul Alex Muntean, in colaborare cu reprezentantii MNIT - Dr. Diana Bindea, Dr. Eugenia Beu-Dachin, Dr. Irina Nemeti."Avem un acord de colaborare cu muzeul, la fel cum avem un astfel de acord si cu Spitalul Judetean Cluj, care apeleaza uneori la noi pentru investigatii in cazul unor pacienti cu o greutate care depaseste capacitatea aparatelor CT din dotarea spitalelor.CT-ul pe care il avem aici este pentru uz uman, dar suporta greutati de pana la 200 kilograme, fata de cele din spitalele umane, care ajung la 120-150 kilograme. Experienta de investigatie a mumiei umane, organelor umane mumificate si a mumiilor animale a fost o premiera, ceva special si pentru noi.A avut loc scanare in vederea stabilirii continutului si gradului de alterare/conservare, iar informatiile si rezultatele vor fi folosite pentru restaurarea pieselor care apartin muzeului. A fost vorba de mumia umana, mumii de Ibis, soim, crocodil, o mana umana si organe umane. Din cate stim, este prima data in Romania cand se fac astfel de investigatii la nivel de Facultate de Medicina Veterinara.Aceasta mumie a mai fost supusa examinarii radiologice in anii 1980, dar nu si investigatiilor CT. Este foarte fragila, a fost scanata cu tot cu sarcofag, iar informatiile legate de sarcorfag vor fi folosite de catre restauratori in vederea reconditionarii. Ne bucuram mult ca am putut face parte din proiect si asteptam cu interes interpretarea rezultatelor din partea specialistilor muzeului", a declarat dr. Robert Purdoiu.Rezultatele investigatiilor de la USAMV Cluj-Napoca au fost transmise catre Muzeul National de Istorie a Transilvaniei si vor fi interpretare si publicate in cadrul proiectului."Prin aceste analize s-au avut in vedere mai multe aspecte care pot lamuri intrebari, precum sexul individului, patologia osoasa, dar si alte posibile patologii, poate varsta si, nu in ultimul rand, eventualele obiecte cu care a fost pregatita persoana pentru viata de apoi", au precizat si reprezentantii MNIT.Proiectul "Zei si muritori din Egiptul antic" este derulat de MNIT, intre 1 februarie 2020 - 1 februarie 2022, si este finantat prin Granturile SEE 2014-2021 (sprijin financiar acordat de Islanda, Principatul Liechtenstein si Regatul Norvegiei) in cadrul Programului RO-CULTURA, apelul privind sustinerea expozitiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate.