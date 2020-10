Premiera nationala in Bihor. Ceremoniile de constituire a consiliilor locale, coordonate online de prefect

"Solutia digitala a fost aleasa pentru operativitate, avand in vedere numarul mare al consiliilor locale din judetul Bihor, care trebuie constituite de catre prefect in 60 de zile de la data alegerilor", se arata intr-un comunicat al Institutiei Prefectului Bihor.Potrivit sursei citate, prefectul Dumitru Tiplea deschide fiecare ceremonie in regim de videoconferinta, la care insa sunt prezenti fizic reprezentantii acestuia. Conform planificarii, constituirea celor 101 consilii locale se desfasoara incepand din 19 octombrie si va fi finalizata pana la data de 27 octombrie, adica in mai putin de doua saptamani, fiind efectuate in medie zilnic 15 sedinte.Luni au fost constituite in acest sistem consiliile locale din Nojorid, Lazareni, Avram Iancu , Lazuri de Beius, Ciumeghiu, Carpinet, Batar si Stei, precum si Consiliul Local Oradea, Consiliul Local Alesd si Consiliul Judetean Bihor, la acestea trei din urma prefectul participand fizic.In cursul zilei de marti, au fost constituite, intre orele 9.00 si 16.00, consiliile locale din Salacea, Tulca, Viisoara, Valea lui Mihai, Buduslau, Salonta, Abram, Simian, Cefa, Balc, Tarcea, Sacueni, Gepiu, Suplacu de Barcau si Cherechiu.Miercuri sunt planificate sedintele de constituire pentru Marghita, Biharia, Bors, Sinteu, Dragesti, Tamaseu, Girisu de Cris, Popesti, Derna, Toboliu, Tauteu, Spinus, Diosig, Sannicolau Roman, Chislaz si Sarbi.In cele trei zile sunt programate in total 42 de consilii locale. "Initiativa de a implementa un sistem de videoconferinta la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Bihor apartine prefectului Dumitru Tiplea si face parte din agenda de digitalizare a administratiei publice, fiind validata la inceputul acestui an printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Bihor. Transmisiile live sunt realizate cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale," se mai precizeaza in comunicat.