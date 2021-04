Cazul barbatului decedat la Pitesti. Premierul Citu: "I-am cerut ministrului de Interne o ancheta foarte rapida"

"Am avut o discutie cu domnul Bode si am cerut o ancheta foarte rapida si i-am spus ca vinovatii trebuie sa raspunda. Deja inteleg ca se ocupa de situatie. Nu am inca toate informatiile in acest moment", a declarat Citu, duminica, dupa ce a participat la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei de la Ciolpani.Vineri, un barbat a intrat in stop cardio-respirator si a murit in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde izbucnise un incendiu