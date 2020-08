Premierul Republicii Moldova il invita pe Ludovic Orban sa participe la inaugurarea gazoductului Iasi-Ungheni-Chisinau

Gazoductul va fi inaugurat pe 27 august, cand R. Molodva sarbatoreste Ziua Independentei, anunta Ion Chicu."Dupa cum stiti, pe 27 august este ziua nationala a R. Moldova, Ziua Independentei, si vreau sa va spun ca in acest an avem un motiv suplimentar de bucurie, pentru ca in preajma sarbatorii a fost dat in exploatare un obiectiv de infrastructura energetica ce va consolida foarte mult independenta statului nostru.Este vorba despre gazoductul Iasi-Ungheni-Chisinau, un proiect care are drept obiectiv principal sporirea securitatii energetice a R. Moldova, deci de a consolida independenta statului nostru", a declarat premierul Chicu in debutul sedintei de ieri, 12 august, a Guvernului, potrivit Ziarul National Oficialul a remarcat faptul ca inaugurarea acestui gazoduct de alternativa contribuie la securitatea energetica a R. Moldova."Vreau sa-i aduc multumiri Guvernului Romaniei, poporului roman pentru rolul important pe care l-au avut in implementarea acestui proiect. Gazoductul Iasi-Ungheni-Chisinau inseamna mai multa securitate energetica pentru R. Moldova, o alternativa reala pentru aprovizionarea cu gaze naturale a republicii", a adaugat Ion Chicu.Premierul de la Bucuresti, Ludovic Orban, nu a raspuns deocamdata invitatiei omologului sau de la Chisinau, mai scrie presa din Moldova.Prima parte a conductei, corespunzand interconectorului Iasi-Ungheni, a fost pusa in functiune in anul 2014 si prin ea pot fi transportate anual circa 1,5 miliarde metri cubi de gaze naturale.Lucrarile la gazoductul Iasi-Ungheni au inceput pe 27 august 2013, cu un santier injghebat pentru ochii fostului premier Victor Ponta Sectorul Ungheni - Chisinau a fost inceput in 2019, are o lungime de 120 de kilometri si a costat 150 de milioane de euro.Estimarile arata ca Republica Moldova consuma anual minimum 1,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale, importate exclusiv din Rusia. Practic, contractul semnat intre Transgaz si autoritatile basarabene ar urma sa scape Republica Moldova de dependenta de Rusia.