Premierul interimar Ciuca, despre intrarea Romaniei in lockdown: S-a luat o decizie

"Ieri dupa-amiaza a avut loc sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, s-au analizat si dezbatut toate aspectele legate de pandemia COVID 19, s-a luat o decizie, domnul secretar de stat a explicat aseara in conferinta de presa faptul ca nu se produc modificari fata de hotararea anterioara.Exceptie o face faptul ca se va reglementa modul de transport in interiorul telecabinelor, va fi un ordin comun al celor doua ministere (n.r. - Sanatate si Economie ).Ca atare, astazi, in sedinta de guvern, vom analiza proiectul de hotarare de guvern prin care se va prelungi starea de alerta. Si, cu aceasta ocazie, practic, infirmam si fake news-urile prin care se anunta ca se intra in lockdown din nou", a declarat Ciuca, vineri, in cadrul sedintei Executivului.