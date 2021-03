Premierul Irlandei de Nord arata cu degetul spre Bruxelles. Reprosul lui Arlene Foster

Uniunea Europeana a anuntat ca urmeaza sa declanseze o procedura judiciara impotriva deciziei Guvernului lui Boris Johnson de a prelungi o "perioada de gratie" a controalelor vamale la anumite produse exportate de catre Marea Britanie in Irlanda de Nord.Bruxellesul denunta faptul ca aceasta initiativa unilaterala britanica incalca acordul Brexitului.CITESTE SI: Brexit "Singurul lucru care-i intereseaza este pastrarea blocului lor. Ei nu sunt interesati, contrar a ceea ce pretind, de pastrarea Acordului de la Belfast", denunta la BBC Arlene Foster."Daca ar fi fost, n-ar fi avut initiativa pe care o au acum".Protocolul cu privire la Irlanda de Nord din acordul Brexitului vizeaza sa impiedice intrarea unor marfuri britanice fara control pe piata unica europeana, insa efectele acestuia si masurile adoptate atat de catre Londra, cat si de catre Bruxelles, sunt "total disproportionate" fata de riscuri, apreciaza Arlene Foster."Trebuie (ca procotolul) sa fie inlocuit, pentru ca prelungirea perioadei de gratie este o frectie la piciorul de lemn in comparatie cu problemele fundamentale reale in comert", declara ea."Exista o neintelegere fundamentala cu Uniunea Europeana pe tema pagubellor pe care le provoaca".Din cauza perturbarilor comerciale provocate de Brexit si a dispozitiilor impuse in vederea evitarii unei restabiliri a unei frontiere fizice intre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, organizatii paramilitare unioniste nord-irlandeze au anuntat ca isi retrag "temporar" sustinerea Acordului de pace din Vinerea Mare din 1998.