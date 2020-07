Premierul Moldovei Ioan Chicu recunoaste ca si-a luat cetatenia romana pentru ca-i "oferea multe posibilitati ca businessman"

Declaratia a fost facuta la postul de televiziune TVR Moldova. "Este clar ca cetatenia UE, daca te gandesti asa ca businessman oferea multe posibilitati si am mers pe aceasta oportunitate. Eu respect foarte mult statul roman si statul moldovenesc ca aici e patria mea", a spus prim-ministrul Chicu.Mai mult, Chicu a povestit ca la aceea vreme era un tanar antreprenor si ca obtinrea vizei l-a ajutat in planurile pe care le avea: "In 2002 am obtinut cetatenia romana. Aceasta a fost cu 20 de ani in urma. Erau activitati care erau legate in perioada respectiva".