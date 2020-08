Premierul Orban, contrazis de sefa INSP in legatura cu purtarea mastii la scoala: Este obligatorie pentru copii doar in recreatie

In timpul orelor de curs sunt obligati doar profesorii sa poarte masca. De asemenea, Parvu a declarat pentru Edupedu.ro ca la treicazuri de infectare in clase diferite scoala se inchide."Noi am formulat niste recomandari pe care le-am transmis mai departe. Printre acestea se numara distantarea de un metru intre banci, purtarea mastii in recreatie, dar nu si in timpul pe care il petrec copiii in clasa. Decizia privind numarul de copii care revine la scoala va fi luata de fiecare unitate de invatamant in parte, in functie de numarul de elevi, de spatiu, de personalul didactic si de numarul de cazuri de infectare. Profesorii vor purta masca tot timpul, in clasa", a declarat Simona Parvu, pentru Edupedu.ro.Declaratia sefului INSP contrazice afirmatiile facute de premierul Ludovic Orban , in Plenul Parlamentului. Orban a declarat ca acolo unde scoala va incepe fizic, elevii, profesorii si personalul scolar auxiliar vor trebui sa poarte masti de protectie.Simona Parvu a mai precizat ca la descoperirea unui elev infectat cu COVID-19, clasa acestuia se va inchide pentru 14 zile, timp in care colegii sai si ceilalti contacti stau in izolare. Pentru a se inchide toata scoala, trebuie sa existe minimum 3 cazuri de infectare in 3 ture sau clase diferite.