Premierul afirma ca in Portul Constanta exista o cantitate mare de azotat de amoniu: "Acesta este contractat si urmeaza sa fie transportat catre destinatii"

Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Dolj, despre situatia azotatului de amoniu din Portul Constanta."In port exista o cantitate mare de azotat de amoniu, dar care azotat de amoniu este contractat si urmeaza sa fie transportat catre destinatii. In ceea ce priveste regimul de securitate din jurul depozitelor unde se afla astfel de substante, cum este azotatul de amoniu, sunt reguli stricte care sunt prevazute la nivel european si care din toate informatiile pe care le-am cules sunt respectate.Am vorbit atat la nivelul Ministerului de Interne, cat si la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta pentru a ma asigura ca totul este in regula si sunt luate toate masurile care sunt prevazute de regulile care sunt stabilite si la nivel european nu numai in Romania", a afirmat Orban.Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a anuntat ca aproximativ 26.000 de tone de azotat de amoniu se afla depozitate in aceasta perioada in Portul Constanta.Azotatul de amoniu este folosit preponderent in industria producerii de ingrasaminte chimice, iar depozitarea se face in conditii speciale ferit de foc, in cantitati limitate in functie de concentratia de azot, culoare de acces intre stive, ferit de materiale incompatibile (combustibili, lubrifianti, pulberi metalice).