Premierul solicita ministrului Sanatatii sa pregateasca regulile de protectie pentru campania electorala si votul la locale

"Domnule ministru Tataru, impreuna cu AEP si cu Ministerul de Interne va solicit sa pregatiti setul de reguli pentru protejarea sanatatii cetatenilor pe perioada derularii campaniei electorale si pe perioada exercitarii efective a dreptului de vot. (...) Solicitarea mea e sa avem, luni, marti, deja, proiectul ca sa putem sa-l discutam, pentru ca incepe campania de strangere de semnaturi si trebuie stabilite aceste reguli. Sigur ca, in ceea ce ne priveste pe noi, noi le respectam si, deja, le-am impus prin regula interna, dar ele stabilite. Sa stabilim cum le adoptam, le adoptam prin Hotararea Autoritatii Electorale Permanente, prin Ordin comun al ministrului Sanatatii cu ministrul Afacerilor Interne si AEP sau ca ordin comun, ministrul Sanatatii cu presedintele AEP", a declarat Ludovic Orban, vineri, in cadrul sedintei de Guvern.Ministrul Sanatatii a precizat ca a si inceput demersurile in acest sens.