Preocuparile bizare ale ministrului de Interne. "Poate reuseste cineva sa-i transmita ca nu mai e la Transporturi de vreo 3 luni"

Ironie politista

Ministrul Lucian Bode a postat un mesaj lung in care semnala faptul ca luni, 15.03.2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors, Subsectiunea 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis."Inca un pas important in realizarea Autostrazii TransilvaniaAu fost depuse patru oferte pentru constructia celor 26 de kilometri dintre Suplacu de Barcau si ChiribisSunt bucuros sa fac cunoscut ca luni, 15.03.2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors, Subsectiunea 3C1: Suplacu de Barcau - Chiribis (km 4+200 - km 30+550).Au fost depuse 4 oferte care intra in etapa de evaluare, procedura de licitatie pentru aceasta sectiune fiind lansata anul trecut in luna decembrie.Ofertele au fost depuse de:Asocierea Constructii Erbasu (lider de asociere) - Vahostav SK A.S., * Asocierea Drum Asfalt SRL (lider de asociere) - Trameco SA - OPR Asfalt SRL - Obras Publicas Y Ragadios SA - Citadina 98 SA - Lemacons SRLAsocierea Rizzani de Eccher Spa Italy - Artera Blue SRLERG Insaat Ticaret VE Sanaiy AS.Obiectul contractului consta in proiectarea si executia lucrarilor pentru 26,35 kilometri de autostrada , cum ar fi construirea mai multor lucrari de arta, dintre care 3 viaducte, 8 pasaje si 8 poduri, inclusiv un pod de o complexitate tehnica ridicata, in lungime de 1.650 metri - Pod peste lac de acumulare la kilometrul 6+655.60. Valoarea estimata a contractului este de 503.687.042,75 lei fara TVA, iar durata acestuia este de 24 de luni (6 luni perioada de proiectare si 18 luni perioada de executie a lucrarilor).Sunt increzator ca atat pentru sectiunea Poarta Salajului - Zalau - Nusfalau (inclusiv Tunelul Meses), in lungime de 41 de km - procedura de licitatie lansata anul trecut in 16 noiembrie - cat si pentru sectiunea Suplacu de Barcau - Chiribis in lungime de 26 km (procedura de licitatie lansata in 7 decembrie 2020), anul acesta se vor putea incheia contractele de proiectare si executie.Anul 2020 a fost anul in care toate sectiunile Autostrazii Transilvania au fost deblocate.Cu acesti ultimi 67 de km, se inchide complet Autostrada Transilvania la nivel de proceduri si se intra practic in linie dreapta pentru constructia ei.Am afirmat anul trecut ca anul 2021 va fi anul constructiei Autostrazii Transilvania, anul in care in care se va intra efectiv pe teren!Toate proiectele majore de investitii au nevoie de sustinere si monitorizare atenta si sunt convins ca, in urmatorii patru ani, accelerarea proiectelor de infrastructura va constitui un obiectiv asumat al guvernarii actuale", a scris Bode pe Facebook.Replica celor de la Sindicatul Europol nu s-a lasat asteptata. Intr-o nota ironica, politistii spun ca Bode a uitat ca a devenit intre timp ministru de Interne si a ramas preocupat doar de problemele ce tin de Transporturi."Poate reuseste cineva sa dea de Lucian Bode sa ii transmita ca el e ministru la Interne, nu mai e la Transporturi...de vreo 3 luni.Poate de aceea nu ne-a raspuns nenumaratelor solicitari, pentru ca inca nu realizeaza ce functie ocupa in prezent", e mesajul postat pe contul Sindicatul Europol.Mesajele internautilor nu s-au lasat asteptate. "Omul e in lumea lui! Inca doarme pe bancheta din spate! E intr-un carusel atemporal!", a comentat cineva. "Omul nu si a terminat treaba la Transporturi. La MAI o termina cand se muta la Agricultura", a spus altcineva.