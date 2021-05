Un preot din Calarasi a incercat sa seduca o copila de 14 ani in timpul spovedaniei: "Eu stiu ca tie iti place de mine si mie imi place de tine" AUDIO

Dialogul dintre preot si adolescenta de 14 ani

Adolescenta l-a inregistrat cand isi declara dragostea fata de ea, iar apoi i-a povestit mamei ei, care a anuntat autoritatile.Preotul i-a spus fetei ca o place de doi-trei ani si ca a incercat "sa nu se mai uite la ea", dar ca nu a reusit, potrivit Digi24.ro. Politistii din cadrul IPJ Calarasi au fost sesizati sambata, 1 mai, prin apel la 11, de o femeie cu privire la faptul ca preotul din sat i-a facut avansuri fiicei sale minore. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de corupere sexuala de minori, ancheta fiind desfasurata sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Oltenita, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie propusa solutie legala", a explicat Bianca Ghiveci, purtator de cuvant al IPJ Calarasi.