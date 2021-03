Povestea preotului care face ciocolata cu canabis si aur: "Un sondaj spunea ca romanii sunt printre cei mai tristi europeni. M-am gandit ca as putea sa-i inveselesc"

A fost convingator si la "Imperiul Leilor"

Preotul ortodox misionar Dinu Criste oficiaza pe timpul verii, duminica, slujbe religioase in biserica din Muzeul Satului din Cluj-Napoca, in timp ce iarna poate fi gasit intr-o biserica din comuna Floresti. Dincolo de meseria sa, este cunoscut pentru pasiunea sa pe care nu a tinut-o secreta, ba chiar a dezvoltat o afacere pornind de la ea.Astfel, in urma cu 3 ani, el a inceput un business aparte, inspirat de un sondaj de opinie. Asta desi initial se gandise sa investeasca intr-o mica fabrica de bere si o berarie, dar s-a razgandit.CITESTE SI: Povestea romancei care s-a scolit in Italia si Elvetia, apoi a revenit acasa pentru a-si face propriul brand de inghetata moleculara "M-am decis sa investesc intr-un atelier in care sa produc ciocolata dupa ce am vazut rezultatele unui sondaj care spunea ca romanii sunt printre cei mai tristi europeni. Ori, se stie ca ciocolata stimuleaza productia interna de serotonina, asa ca m-am gandit ca as putea cumva sa-i inveselesc pe romani", povesteste preotul originar din Cluj.Asa a luat fiinta brandul sau de ciocolata, iar pentru a produce delicioasele dulciuri si-a deschis un atelier intr-o localitate aflata in apropiere de Cluj, Sancraiu. Ciocolata este produsa dupa metode traditionale belgiene, iar retetele sunt tot din patria ciocolatei. De altfel, inainte de a inaugura micul ateleier, Dinu a adus mai multi ciocolatieri din Belgia, care le-au facut training angajatilor sai.Pentru a porni acest business, el a investitit initial 80.000 de euro, jumatate din aceasta suma provenind dintr-o finantare obtinuta prin programul Start up Nation.Printre sortimentele produse de Dinu Criste se numara ciocolata cu canabis , care contine seminte de canepa-cannabis sativa, ciocolata cu chilli sau lavanda ori cea cu foita de aur comestibil. A ales si nume pe masura: "Doamne ajuta!" sau "Amin!" sunt doar doua dintre ele.Pe langa superbele praline pictate pur si simplu si pe langa tabletele de ciocolata care iti lasa gura apa, alte piese de rezistenta sunt tablourile comestibile, produse - cum altfel? - cu ciocolata.Pretul unei tabletele de ciocolata porneste la el de la 20 de lei, iar in cazul pralinelor si al trufelor ajunge pana la 300 de lei pentru o cutie. Este insa vorba despre produse unicat, de serie scurta. De regula, principalii clienti sunt companiile care vor sa ofere cadouri deosebite angajatilor sau clientilor."Cei mai importanti clienti sunt companiile, poate si din acest motiv am fost foarte afectati de pandemie. Cand s-au inchis, temporar sau definitiv, mai multe firme, am ramas fara multi clienti. Pot spune ca ne-a afectat aceasta perioada de criza, dar am cautat si am gasit solutii ca sa facem aceasta afacere sa se mentina", mai spune Criste.Pe langa banii pentru investitii obtinuti prin programul Start up Nation, Dinu Criste a reusit sa faca rost de o alta suma importanta, dupa ce a fost prezent, in urma cu un an, la Pro Tv, la emisiunea "Imperiul Leilor".Aici, el a reusit sa fie convingator si a batut palma cu omul de afaceri Cristian Onetiu, care i-a devenit partener de afaceri. In schimbul sumei de 100.000 de euro, preotul i-a cedat acestuia 25% din afaceree. In plus, cele mai importante decizii in acest business sunt luate de cei doi impreuna.Dinu Criste a lucrat mai multi ani in televiziune, pentru Antena 1, TVR, iar mai recent pentru Agro TV, unde are o emisiune in care, printre altele, prezinta si povestile de succes ale altor antreprenori.Fiind preot misionar, fara propria parohie, Criste a decis sa intre chiar in politica. La ultimele alegeri locale, el a candidate pentru primaria celei mai mari comune din Romania, Floresti, din partea PMP. Nu a reusit sa castige, dar s-a clasat pe un loc fruntas. Pe intreaga durata a alegerilor, el s-a autosuspendat din functia de preot, cu acordul Bisericii Ortodoxe.