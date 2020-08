Presa primeste sprijin financiar de la Guvern pentru campanii de informare publica in contextul pandemiei. Lege promulgata de Iohannis

Actul normativ prevede alocarea unei sume totale de 200 milioane lei, fara TVA, pentru campanii de informare.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind difuzarea contra cost de catre Guvern, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune si radiodifuziune, al ziarelor tiparite, revistelor, publicatiilor periodice, al furnizorilor de servicii media on-line si furnizorilor de publicitate, campanii de informare publica privind masurile de prevenire si limitare a raspandirii 3 coronavirusului SARS-CoV-2, precum si campanii de informare publica privind modul de reluare a activitatilor economice si sociale.Potrivit actului normativ promulgat de seful statului, campaniile de informare publica vor fi realizate de Guvernul Romaniei si gestionate de catre Secretariatul General al Guvernului si Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. "Guvernul Romaniei va realiza si va transmite spre difuzare cel putin trei campanii de informare publica lunar pana la 31 decembrie 2020".Totodata, bugetul total alocat campaniilor de informare publica este de maximum 200.000 mii lei, exclusiv T.V.A., pe toata durata acestora."Toate valorile din prezenta ordonanta de urgenta sunt fara T.V.A. Sumele se asigura prin bugetul Secretariatului General al Guvernului", conform sursei citate.In cazul campaniilor de informare publica care se realizeaza prin intermediul serviciilor de programe de televiziune si radiodifuziune, al ziarelor tiparite, revistelor, publicatiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online care difuzeaza, respectiv publica materialele de informare intr-o alta limba decat limba romana, acestea vor fi realizate in limba respectiva de catre Guvernul Romaniei.De asemenea, "perioada de derulare a campaniilor poate fi prelungita si bugetul total alocat poate fi marit in functie de necesitatile de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19 si de necesitatile de promovare a produselor si serviciilor romanesti pentru reluarea activitatii economice".Participantii la campania de informare publica trebuie sa indeplineasca niste conditii: "angajatorul sa nu rezilieze din vointa proprie niciun contract de munca si sa nu rezilieze unilateral niciun contract de drepturi de autor in vigoare la data semnarii contractelor in conditiile respectarii prevederilor Codul muncii si respectarii obligatiilor din contractele de drepturi de autor, pe perioada pentru care se semneaza contractele de prestari servicii".Conform OUG, "Nu sunt eligibile pentru derularea campaniilor de informare publica societatile care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta: inregistrau debite fiscale sau bugetare la bugetul general consolidat, nu respectau planul de esalonare a datoriilor sau conditiile de reorganizare pentru societatile aflate in insolventa".De asemenea, "campaniile de informare vor contine fara a se limita la acestea si materiale non-comerciale pentru promovarea urmatoarelor industrii romanesti: turism, industria IT, agricultura si zootehnie, industria auto, care vor fi difuzate in limba romana si in mediul online in limbi de circulatie internationala precum engleza, franceza si germana".Conform legii care aproba OUG 86/2020 promulgata tot marti de presedintele Klaus Iohannis intervalul desfasurarii campaniilor este de 180 de zile de la data incheierii in acest sens a contractelor de prestari servicii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.Legea pentru aprobarea OUG 63/2020 si cea pentru aprobarea 86/2020 au fost adoptate decizional de catre Camera Deputatilor pe 14 iulie si trimise la promulgare in aceeasi zi.