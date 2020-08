Presedintele Academiei Romane, despre planul oficialilor din invatamant cu privire la scoala online. "Un invatator face mai mult decat 10 laptopuri"

"Eu am spus ca scoala online, in acest moment, este o alternativa necesara, dar ar fi o mare eroare sa o generalizam pentru ca suntem in fata unei situatii-limita si riscam sa confundam exceptia cu regula. Autoritatile ar trebui sa spuna clar si precis ca normalitatea este scoala fata in fata si nu scoala online. Daca nu scoatem in evidenta acest aspect temporar riscam sa dam impresia ca aceasta criza se va prelungi la infinit. [...] Nu ne putem juca cu generalizarile. Un invatator face mai mult decat 10 laptopuri. [...] Scoala cea mai buna, verificata de secole, este cea in care profesorul si elevii se afla fata in fata.", a spus Aurel Pop pentru Observator