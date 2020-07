Presedintele AEP, despre organizarea alegerilor in diaspora: "Vom avea probleme cu infiintarea sectiilor de votare"

"Daca in acest moment 20 de state ne introduc interdictii cetatenilor romani, va inchipuiti ca si la sectiile de votare vom avea probleme cu infiintarea, in primul rand, si ulterior cu functionarea acestora. Si repet, sunt deja probleme in Canada, Olanda, Austria", a declarat Constantin Mituletu Buica, presedintele Autoritatii Electorale Permanente.Nici votul prin corespondenta s-ar putea sa nu fie o solutie."Daca ne trezim cu un nou val al epidemiei s-ar putea sa ramanem cu plicurile blocate in anumite aeroporturi. In momentul acesta sunt foarte multe necunoscute", a spus si Septimius Parvu, expert electoral.