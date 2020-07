Presedintele AEP: Semnaturile pentru candidatii la alegerile locale se pot strange fizic in starea de alerta

Buica a adaugat ca, daca se reinstaureaza starea de urgenta, alegerile nu vor mai putea avea loc."La acest moment avem o stare de alerta. In starea de alerta nu sunt interzise adunarile de peste 20 de persoane in spatii inchise, peste 50 in afara. Avem posibilitatea sa pastram distantarea fizica in anumite conditii. Am vazut si eu legislatia, o stim si noi cu totii, exista posibilitatea sa strangem semnaturi si in format fizic, pentru ca nu avem aceasta interdictie de a lua contact cu persoanele pe domeniul public. De regula, aceste semnaturi sunt stranse pe domeniul public, nu se strang undeva in incaperi, pe un birou.(...)Deci nu exista interdictie pentru a lua contact cu persoanele. Daca avem stare de urgenta, in stare de urgenta nu ai voie sa intri in contact cu alte persoane, ci sa pastrezi o distanta de doi metri. In acest moment, exista posibilitatea fizica pentru a fi stranse aceste semnaturi. Or, noi, ca sa putem sa prevenim situatii in care unele persoane vor sa sustina si nu merg pe strada pentru a depune listele de sustinatori, am prevazut sa o poata face si in format electronic. In acest context, am redus si numarul de semnaturi de la 100 la 50, acolo unde exista posibilitatea, de la 1 la 0,5%", a afirmat Mituletu-Buica."Eu va garantez un singur lucru: daca avem stare de urgenta, nu vom mai avea alegeri, daca avem stare de alerta, putem strange si semnaturi", a precizat presedintele AEP, la o dezbatere publica online pe tema proiectului de hotarare a Autoritatii Electorale Permanente privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de sustinatori la alegerile locale din anul 2020.Mituletu-Buica a mai spus ca "singura validitate ca semnatura olografa este semnatura electronica calificata"."Drept urmare, cine nu are curaj, sa nu le foloseasca. Cine are curaj, sa-si asume ca 500 de semnaturi au fost stranse pe o platforma care genereaza aceste semnaturi. (...) Nu aveti curaj, nu le depuneti. Incercam sa aducem o facilitate suplimentara, cine are curaj, sa semneze (electronic - n.r), cine nu, sa foloseasca semnatura fizica. Suntem in stare de alerta, se pot strange semnaturi in format fizic", a mai precizat presedintele AEP, referindu-se la utilizarea semnaturii electronice la listele de sustinatori.Potrivit proiectului de de hotarare privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de sustinatori la alegerile locale din anul 2020 publicat de AEP, "partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti depun dosare de candidatura la birourile electorale de circumscriptie competente, pe suport de hartie si/sau pe suport informatic. Prin suport informatic se intelege orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern".Datele sustinatorilor si semnaturile acestora pot fi colectate pe suport de hartie sau prin mijloace electronice, acestea din urma incluzand platforme on-line specifice si serviciile de posta electronica. Listele de sustinatori intocmite in format electronic pot fi semnate de catre sustinatori cu semnatura electronica. Lista de sustinatori poate contine datele unui singur sustinator. Listele de sustinatori in format electronic sunt valabile numai daca veridicitatea datelor este atestata prin declaratia pe propria raspundere intocmita in format electronic, data conform legii si semnata cu semnatura electronica calificata de catre persoana care a colectat datele si semnaturile sustinatorilor.La alegerile locale din anul 2020, Autoritatea Electorala Permanenta pune la dispozitia birourilor electorale de circumscriptie si Biroului Electoral Central o aplicatie informatica de verificare, inregistrare si centralizare a datelor personale ale candidatilor, mai prevede proiectul de hotarare.