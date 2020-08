Presedintele ANPC: "Recomand ca achizitionarea mastilor sau dezinfectantilor sa se faca din spatii autorizate"

"Este destul de greu pentru un consumator mediu informat sa-si dea seama daca o masca sau un dezinfectant respecta toate conditiile. Recomand in primul rand ca achizitionarea acestor produse sa se faca din spatii autorizate, si ma refer la farmacii si magazine, sa pastreze bonul cu care a achizitionat produsul, sa poata dovedi in cazul in care are reclamatii referitoare la calitatea acestora.In primul rand trebuie sa urmareasca ca aceste produse sa aiba etichete in limba romana, sa fie tradus textul, trebuie sa contina elemente de informare si caracterizare completa, corecta si precisa a produsului, trebuie sa aiba marcajul Comisiei Europene, al Uniunii Europene, cel care certifica faptul ca produsul respectiv respecta clasificarea, etichetarea si ambalarea conform directivelor europene.De asemenea, pe eticheta trebuie sa existe pictograme sau avertizari de pericol privind toxicitatea si inflamabilitatea produsului. In cazul recipientilor, acestia trebuie sa fie prevazuti cu sisteme inchidere de siguranta pentru copii. De asemenea, trebuie sa aiba pe eticheta data iesirii din uz si instructiuni de depozitare", a explicat Cozminschi la Digi 24.El a subliniat ca, in ultimele cinci luni, de cand ne confruntam cu pandemia de Covid-19, ANPC efectueaza controale pe aceasta tema si primeste alerte din Uniunea Europeana in cazul in care se identifica un astfel de produs pe un teritoriu al unei tari din UE, celelalte tari fiind informate privind produsul respectiv si neconformitatile care il caracterizeaza."Mai departe trimitem si noi alerte catre comisariatele judetene, catre politia de frontiera si urmarim aceste produse pentru a fi retrase de la vanzare si distruse. Intr-adevar am gasit astfel de produse neconforme, dar in primul rand neconforme din punctul de vedere al etichetarii, nu neaparat al calitatii produselor.In ultima perioada, aceste probleme s-au remediat in totalitatea spatiilor comerciale in care se comercializeaza aceste produse. Intr-o prima faza multi dintre agentii economici nu erau avizati, nu stiau despre ce este vorba. Intre timp s-au pus la punct cu legislatia si in momentul de fata sunt cazuri izolate sau practici comerciale incorecte", a spus presedintele ANPC.Potrivit unui producator de dezinfectanti, piata romaneasca a fost invadata de sute de produse contrafacute, care reprezinta un pericol real pentru cei care le folosesc, iar autoritatile ar trebui sa reglementeze mai strict acest sector, pe intregul lant comercial.Descinderile autoritatilor romane din ultimele zile, care au dus la descoperirea unor depozite, produse si unitati de productie ilegale, arata amploarea fenomenului, unul care aduce atingere sanatatii publice, arata expertii Grande Gloria Production, compania care produce dezinfectantii Hygienium.