Presedintele CCR reactioneaza la declaratia premierului privind carantina si izolarea. Dorneanu: "Masurile care vizeaza restrangerea drepturilor trebuie luate prin lege"

Doreneanu a declarat, sambata, pentru Agerpres, ca masurile care vizeaza restrangerea unor drepturi, precum internarea obligatorie, trebuie sa fie luate prin lege."Masurile care vizeaza restrangerea drepturilor - internarea obligatorie - trebuie luate prin lege. (...) Restrangerea unor drepturi, potrivit articolului 53 din Constitutie, se poate face numai prin lege si numai cand sunt indeplinite conditiile de stare de urgenta, periclitarea sanatatii. Toate conditiile acestea exista, numai ca masura trebuie luata prin lege. (...) Regret foarte mult ca multe din greselile care se fac pe plan legislativ - eu nu discut de greseli politice sau de altceva - ni se pun noua in carca, pentru greseli evidente. Am declarat mai multe acte normative neconstitutionale pentru faptul ca lipsea avizul Consiliului Legislativ, pentru faptul ca lipsea avizul CSM , pentru faptul ca lipsea avizul Consiliului Economic si Social", a afirmat Valer Dorneanu, intr-o interventie telefonica la Digi 24.El a spus ca, in prezent, pentru internarea obligatorie, Romania are reglementari doar in domeniul penal, insa nu si in cel sanitar. "Deocamdata, pentru internarea obligatorie noi avem reglementari doar in domeniul penal. In domeniul sanitar nu avem", a subliniat presedintele CCR . Valer Dorneanu a mai afirmat ca el nu a auzit ca in Europa sa fie criticata o hotarare judecatoreasca a "celei mai mari Curti de Apel din tara"."Se critica ceea ce eu nu am mai auzit in Europa - o hotarare judecatoreasca si nu oricare, ci a celei mai mari Curti de Apel din tara. (...) Eu as intreba la care din tarile europene primul-ministru sau o alta autoritate desfiinteaza pur si simplu Curtea Constitutionala? Eu il respect foarte mult pe primul-ministru si stiu ce presiune este pe capul dansului - si politica, si toate pandemiile acestea care sunt - s-a straduit sa ia masuri care se impun, la sfaturile unor oameni foarte competenti in domeniul medical. De ce nu a luat aceste masuri legal? Trebuia la inceput o lege generala si sa nu dea in competenta ministrului Sanatatii masuri de genul restrangerii unor drepturi, a libertatii si asa mai departe", a aratat Dorneanu.Potrivit acestuia, atat CCR, cat si Avocatul Poporului, CSM si puterea judecatoreasca isi fac datoria. "Este activa doamna Avocat al Poporului si o respect pentru asta. Nu toate sesizarile dumneaei au fost admise de CCR. Deci si CCR, si Avocatul Poporului, si CSM, si puterea judecatoreasca - toti isi fac datoria. Aflu acum mai nou ca nu numai noi suntem dusmani si cu Avocatul Poporului, ci si Justitia", a comentat presedintele CCR.El a precizat ca nu este constitutional "in niciun stat de drept" sa se dea posibilitatea ca printr-un ordin al ministrului Sanatatii sa se ia masuri de acest fel."A venit pandemia peste noi. Se stia, era la cateva sute de kilometri de noi. Nici atunci nu am scos o lege. Am dat acea ordonanta. Noi am raspuns la ea. Nici dupa ce am dat ordonantele cu privire la starea de urgenta nu s-a luat masura legala de a da o lege. A aparut dupa starea de urgenta Legea 55, care a fost atacata la CCR. Nici in legea aceasta nu s-au prevazut masuri care sa justifice restrangerea drepturilor - carantina, internarea obligatorie. S-a dat posibilitatea ca prin ordin al ministrului Sanatatii sa se ia asemenea masuri, ceea ce nu este constitutional in niciun stat de drept", a sustinut Valer Dorneanu.