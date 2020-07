Presedintele CJ Arges, despre situatia "dramatica" din sectiile ATI : "Nu vreau sa ajungem sa dorim un mort in ATI ca sa ii ia locul un om drag noua"

"Ii inteleg pe cei care spun ca masca provoaca un disconfort, dar o sa ii rog pe acestia sa vizualizeze, doar pentru cateva clipe, imaginea a ceea ce se intampla in spitalele din judet in acest moment, unde se da permanent o lupta contracronometru pentru viata si pentru fiecare respiratie. Faptul ca am fost nevoiti sa solicitam una dintre cele cinci unitati de terapie intensiva mobila cu 12 paturi ale DSU arata clar situatia dramatica in care se afla judetul nostru. Cresterea accelerata a numarului de cazuri de infectie cu COVID-19 a dus la ocuparea in totalitate a numarului de paturi de Terapie Intensiva si trebuia sa crestem capacitatea pentru a putea ingriji bolnavii critici. Nu vreau sa ajungem sa dorim un mort in ATI ca sa ii ia locul un om drag noua", se arata in mesajul portat pe pagina de Facebook a CJ Arges.Dan Manu, de profesie medic, face apel la solidaritate pentru depasirea crizei pe care o traverseaza judetul Arges."Traversam cu totii o perioada foarte dificila. Stiu ca este greu de acceptat situatia in care ne aflam si ca viata noastra de zi cu zi arata altfel fata de cum eram obisnuiti. Pandemia de COVID-19 are in continuare un impact major asupra societatii si nu putem decat sa ne adaptam, sa fim precauti, sa fim solidari fata de cei din jurul nostru si sa ne unim fortele. (...) Masurile pot fi considerate dure, dar trebuie sa constientizam, in al 12-lea ceas, ca doar impreuna, prin acest efort comun, prin respectarea cu strictete a regulilor de protectie, putem stopa raspandirea virusului si putem evita imbolnavirea noastra si a celor dragi", se mai arata in mesaj.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, marti, adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire a raspandirii noului coronavirus , printre care si obligativitatea purtarii mastilor de protectie inclusiv in spatii deschise.Incepand cu data de 30 iulie s-a instituit obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele cu varsta de peste cinci ani, in spatii inchise si deschise, pentru grupuri mai mari de doua persoane care nu locuiesc la aceeasi adresa. Programul activitatilor comerciale de tip fast-food, drive-in, jocuri de noroc, case de pariuri, cazinouri se va reduce pana la ora 22,00 de luni pana vineri si ora 23,00 in zilele de sambata si duminica, administratorii spatiilor in care se desfasoara aceste activitati asigurand monitorizarea permanenta a respectarii masurilor de limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2.De asemenea, administratorii societatilor comerciale care organizeaza evenimente private (nunti, botezuri, aniversari si alte asemenea) trebuie sa reduca desfasurarea evenimentului pana la ora 22,00 de luni pana vineri si ora 23,00 in zilele de sambata si duminica. In cadrul acestor evenimente sunt interzise interactiunile fizice de tip joc sau dans, atunci cand nu se poate pastra distanta fizica.Noile masuri au venit in completarea celor decise de CJSU Arges saptamana trecuta - inchiderea targurilor, a piscinelor si a strandurilor si limitarea programului la terase pana la ora 22,00 de luni pana vineri si 23,00 sambata si duminica.Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, anuntase anterior ca nicio localitate din judet nu indeplineste toate criteriile pentru instituirea carantinei zonale, dar este nevoie de impunerea unor noi restrictii.Institutia Prefectului Arges comunicase, pe 22 iulie, ca in 12 localitati se face evaluare pentru carantinare locala pe fondul cresterii numarului cazurilor de COVID-19, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta dispunand, totodata, aplicarea unor masuri de prevenire suplimentare.Localitatile in evaluare erau municipiul Pitesti, orasele Mioveni, Stefanesti si Costesti, precum si comunele Balilesti, Bascov, Bradulet, Buzoesti, Davidesti, Micesti, Stalpeni si Vulturesti.In judetul Arges s-au inregistrat, potrivit datelor comunicate luni de Institutia Prefectului, 97 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore. Numarul persoanelor diagnosticate pozitiv de la inceputul pandemiei a ajuns, astfel, la 2.911.In spitale sunt internati 546 de pacienti, dintre care 15 la ATI. De asemenea, 385 de persoane s-au externat la cerere.De la inceputul pandemiei, 900 de persoane din judetul Arges confirmate cu noul coronavirus s-au vindecat, iar 109 au decedat.