UPDATE Presedintele CJ Harghita vrea ca judetul sa renunte la purtarea mastilor in scoli generale si gradinite. Premierul respinge propunerea

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, la Iasi, ca propunerea presedintelui Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, de renuntare la masca obligatorie in clasele primare in judetele din scenariul verde nu are niciun fundament."Este o propunere cu care noi nu suntem de acord. Obiectivul nostru fundamental este acela de a respecta dreptul la educatie al copiilor si, doi, acela de a proteja sanatatea copiilor si cadrelor didactice in carul procesului educational. Cea mai sigura masura de protectie este portul mastii. O astfel de propunere nu are niciun fundament, iar copiii sunt ascultatori, respecta aceasta regula la scoala. Nu inteleg de ce unii trebuie sa instige la nerespectarea acestei reguli. Isi asigura ei raspunderea pentru imbolnavirea copiilor la scoala, care pot duce virusul acasa? Isi asuma ei acest risc major?", a afirmat Ludovic Orban.Borboly Csaba declara ca va propune Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Harghita ca purtarea mastii in scoli generale sa fie facultativa la nivel local."Pentru ziua de luni am propus convocarea Comitetului Judetean pentru Coordonare si Conducere al Interventiei (CJCCI) Harghita, astfel incat sa avem o decizie comuna pentru sustinerea propunerii de modificare a ordinului comun referitor la purtarea mastii in gradinite si in clasele I-IV sa fie facultativa in judetele cu scenariu verde", a spus Borboly intr-o postare de sambata, pe Facebook Anterior, acesta a mai postat si pe contul sau de Facebook si un alt mesaj, in limba maghiara, in acelasi sens. "Vedem si simtim ca purtarea unei masti la gradinita si in clasa 1-4 cauzeaza probleme si probleme speciale copiilor. Se vede clar ca obligatia de a purta masca nu a fost cel mai bine gandita in Bucuresti. Va rugam sa trimiteti un certificat medical, un document, o declaratie, un film cu care sa putem documenta ca purtarea mastii este daunatoare copiilor", a transmis acesta urmaritorilor sai.In judetul Harghita, de la debutul epidemiei COVID-19 in Romania si pana in prezent, au fost confirmate cu noul virus un numar de 876 de cazuri.