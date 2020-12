Presedintele CJ Hunedoara, testat pozitiv la COVID. Pe 1 decembrie luase parte la manifestarile de Ziua Nationala

"Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, domnul Laurentiu Nistor, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19, desi a respectat toate masurile de protectie sanitara in vigoare, atat la sediul institutiei, cat si in afara acesteia", se arata intr-un comunicat al CJ Hunedoara, remis AGERPRES.Atributiile presedintelui CJ Hunedoara vor fi delegate, joi, 3 decembrie, in cadrul unei sedinte extraordinare, unuia dintre consilierii judeteni in functie.Presedintele CJ Hunedoara roaga persoanele cu care a intrat in contact sa ia masurile necesare pentru limitarea raspandirii virusului.CITESTE SI: