Presedintele Consiliului Judetean Sibiu anunta ca va plati amenda, dupa ce a stat fara masca alaturi de Raluca Turcan intr-o remorca

"Nu a fost nimic extraordinar in aceasta intamplare: chiar am gresit si timp de cateva minute am dat masca jos chiar daca nu faceam efort fizic. Nu a fost rea vointa si nu a fost nici macar cu intentie. O recunosc deschis si imi asum aceasta greseala. Voi plati, desigur, amenda, ca oricare cetatean care incalca o regula, fie ca e vorba de trecut in graba cand semaforul este rosu sau de lipsa mastii pentru cateva minute. Si voi fi mai atenta decat am fost pana acum, asa cum suntem cu totii", a scris, miercuri seara, pe Facebook , presedintele Consiliului JUdetean Sibiu, Daniela Cimpean.Aceasta s-a aratat insa dezamagita ca, din toata actiuna de sambata si din efortul voluntarilor, nu a ramas decat discutia despre fotografia fara masca."Nu stiu daca intr-un an de pandemie voua vi s-a intamplat sa uitati de masca... Poate ca nu, si as fi bucuroasa ca eu sa fiu una dintre putinele exceptii negative... Pentru ca eu, sincera sa fiu, am mai uitat de cateva ori, ca si cele cateva minute de sambata, ca masca trebuie sa ne insoteasca in fiecare clipa.Desi o port la birou, desi o port mereu in spatii publice, intr-o dimineata am facut cativa pasi pe strada, fara masca. La fel ca sambata, pentru simplul fapt ca am uitat. M-am corectat de indata si m-am gandit ca abia astept sa se termine odata, ca mai e putin. Deja se vede luminita de la capatul tunelului si o sa revenim curand la viata normala. (...)Nu forta, nu acuzele, nu amenzile vor schimba Romania, ci dorinta noastra de a vedea in celalalt un OM", a mai scris Cimpean.CITESTE SI: Alexandru Rafila: Al treilea val va mai dura circa 45 de zile. Probabil ca la toamna putem intra intr-o zona de normalitate Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a fost fotografiata intr-o remorca, fara masca de protectie, alaturi de presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean, si alte sase persoane, intre care un copil. Imaginile au fost surprinse la actiunea de impadurire care a avut loc sambata, iar unul dintre participanti este internat in spital cu coronavirus Raluca Turcan, ministrul Muncii, afirma ca a solicitat sa fie amendata pentru cele "cateva momente" in care nu a purtat masca la actiune de impadurire de la sfarsitul saptamanii trecute.