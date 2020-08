Mohammad Murad, Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, si-a anuntat candidatura la Primaria Constanta

Murad a deschis oficial sambata seara Complexul Amfiteatru - Belvedere - Panoramic, iar cu acest prilej a facut si anuntul legat de candidatura la Primaria Constanta."Am promis ca odata cu inaugurarea voi alege o optiune daca voi candida sau nu. Cred ca a venit momentul sa ma apuc de alte proiecte mai importante. Si de asta m-am imbracat jumatate ca muncitor de santier, cu acest ciocan in mana si jumatate in halat de medic care are grija de oameni si in special de batrani. Da, raspunsul meu este voi candida la functia de primar al Constantei", a declarat presedintele FPTR.In urma cu o saptamana, premierul Ludovic Orban a fost prezent la inaugurarea acestui complex hotelier din Olimp, iar Murad i-a cerut atunci sa fie mai multe controale preventive si mai putine amenzi in turism.Pentru functia de primar al Constantei si-au anuntat candidatura pana in prezent senatorul PNL Vergil Chitac, deputatul USR Stelian Ion, fostul ministru al Turismului, Mircea Dobre , fostul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, fostul presedinte al Asociatiei Litoral- Delta Dunarii, Corina Martin.