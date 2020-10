Presedintele Iohannis a promulgat legea care permite decontarea tratamentului pe toata durata vietii victimelor de la Colectiv

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului in strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul Colectiv din municipiul Bucuresti (PL-x 11/05.02.2020)", a transmis, vineri, Administratia Prezidentiala.Presedintele Klaus Iohannis anunta, miercuri, ca va promulga vineri legea care permite decontarea tratamentului pe toata durata vietii victimelor de la Colectiv. Seful statului a precizat ca vrea sa faca acest lucru exact in ziua in care se implinesc 5 ani de la tragedie.Camera Deputatilor a votat decizional un proiect de lege care prevede ca plata pentru tratamentul in tara si in strainatate a persoanelor implicate in tragedia de la clubul Colectiv, pe 30 octombrie 2015, sa fie suportata din bugetul Ministerului Sanatatii.Proiectul prevede modificarea si completarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului in strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul Colectiv din municipiul Bucuresti."Se aproba plata din bugetul Ministerului Sanatatii a cheltuielilor aferente oricaror tratamente medicale necesare, efectuate in tara si in strainatate, pentru persoanele a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul Colectiv din municipiul Bucuresti, denumite in continuare victime ", arata initiativa legislativa.De asemenea, victimele beneficiaza de tratamentele medicale, pe durata vietii, daca acestea sunt in legatura directa de cauzalitate cu evenimentul din 30 octombrie 2015, si indiferent daca sunt realizate in tara sau in strainatate, in unitati sanitare din sistemul de stat si in cele din sistemul privat, precum si la medici si terapeuti independenti, in regim ambulatoriu, cu internare si in orice alta forma necesara desfasurarii optime a tratamentelor medicale.Proiectul de lege a fost adoptat pe 3 februarie de catre Senat, ca prim for sesizat, Camera Deputatilor l-a aprobat decizional in 14 octombrie.