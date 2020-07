Presedintele Iohannis a promulgat OUG care completeaza Legea semnaturii electronice

OUG a fost emisa in perioada starii de urgenta si prevede posibilitatea semnaturii electronice a documentelor intre institutii si autoritati publice in vedere conducerii, coordonarii si interventiei in actiunile de prevenire, limitare si inlaturare a efectelor generate de situatiile de urgenta, potrivit notei de fundamentare a Executivului la actul normativ."Efectele starii de urgenta sunt resimtite la nivelul intregii societati, inclusiv in ceea ce priveste populatia Romaniei, administratia publica, economia, mediul de afaceri, cu consecinte asupra modului de intelegere si punere in practica a comunicarii prin intermediul retelelor de comunicatii electronice.Luand in considerare nevoia de respectare stricta a regulilor de distantare sociala si de creare a conditiilor tehnice necesare pentru lucrul de la distanta, in conditii de izolare sau carantina, devine necesara semnarea cu semnatura electronica a documentelor emanate in cadrul raporturilor juridice derulate in si intre institutii si autoritati publice in vedere conducerii, coordonarii si interventiei in actiunile de prevenire, limitare si inlaturare a efectelor generate de situatiile de urgenta, pe de o parte si in vederea continuitatii relationarii normale intre acestea, pe de alta parte.Avand in vedere aceste dispozitii, precum si necesitatea implementarii conceptelor care concura la asigurarea de servicii de incredere calificate pentru institutiile si autoritatile publice centrale este astfel necesara emiterea unui act normativ prin care sa se desemneze un prestator de servicii de incredere calificate pentru raporturile juridice care se nasc, se modifica sau se sting in cadrul si intre institutiile si autoritatile publice centrale.Neadoptarea de masuri imediate de catre Guvern, prin ordonanta de urgenta, privind crearea conditiilor tehnice care sa permita lucrul de la distanta, in conditii de izolare sau carantinare, inclusive semnarea cu semnatura electronica a documentelor, ar avea consecinte negative directe asupra exercitarii prerogativelor de putere in domeniul legislativ si executiv, nu doar in contextul actual, ci si ulterior, pe perioada unor evenimente de forta majora sau situatii de urgenta si care pot impiedica desfasurarea activitatilor raportat la starea de normalitate", arata nota de fundamentare a OUG 39/2020 care modifica legea privind semnatura electronica.Proiectul de lege a fost adoptat decizional de Camera Deputatilor pe 24 iunie si trimis la promulgare in aceeasi zi.