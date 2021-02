DOCUMENT Presedintele Klaus Iohannis a retras titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989" pentru 16 persoane

Acest titlu a fost retras pentru urmatorii: Marin Bratu, Mariana Chiorean, Victor Daia, Ion Demetrescu, Liviu Goghie, Gheorghe-Mircea Neagu, Nicolae Niculescu, Ioan Niculescu, Aurel Papari, Nicu Preda, Ianos Radu, Emil Simion, Emil Udatu, Iosefina Apostu, Iuliu-Aurel Burbea-Milescu, Nicolae Constantinescu.Presedintia nu a explicat in comunicatul oficial lapidar care sunt motivele care au stat la baza retragerii titlurilor.Lista persoanelor care si-au pierdut titlul de luptator se regaseste in documentul acesta:In luna decemrbie 2020, asistenta fostului ministru de Interne, Marcel Vela Gabriela Cenusa Siia, a fost decorata de presedintele Romaniei Klaus Iohannis. Un scandal a izbucnit atunci in presa, mai ales ca nu erau precizate motivele pentru care tanara primea distinctia.Tot in luna decembrie, un medic roman a fost decorat de presedintele Frantei pentru controbutia adusa in lupta impotriva coronavirusului. Decretul de decorare cu Ordinul national al Meritului a fost publicat in Jurnalul Oficial al Frantei.