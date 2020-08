Presedintele Klaus Iohannis a vizitat o expozitie de fotografie in aer liber la Sibiu impreuna cu candidatii FDGR pentru alegerile locale

Foto: Salutul dintre primarul Sibiului, Astrid Fodor si presedintele Klaus Iohannis, starsibian.ro

Seful statului petrece sfarsitul de saptamana la Sibiu. Sambata seara, el s-a intalnit cu primarul Astrid Fodor, care candideaza pentru un nou mandat , si candidatul FDGR la sefia CJ Sibiu, Gabriel Tischer.Klaus Iohannis a facut o scurta plimbare prin centrul Sibiului, impreuna cu cei doi cadidati ai FDGR, si a vizitat expozitia de fotografie in aer liber deschisa in Piata Mare a orasului. El s-a si fotografiat impreuna cu un copil aflat cu familia in centrul Sibiului, pastrand insa distanta.Gabriel Tischer este la prima candidatura.Astrid Fodor a detinut functia de viceprimar pe vremea cand Iohannis a fost primar al municipiului si a preluat interimar functia de primar dupa ce el a devenit presedinte. Ulterior, Fodor a fost aleasa in functia de primar.