Presedintele Klaus Iohannis anunta ca va promulga vineri legea care permite decontarea tratamentului pe toata durata vietii victimelor de la Colectiv

Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca va promulga legea are prevede ca statul roman deconteaza victimelor Colectiv tratamentul pe toata viata si a raspuns: "Pot sa va spun in premiera ca vineri, exact cand se implinesc 5 ani, voi promulga legea despre care ati vorbit, legea care permite extinderea perioadei pentru cei care au avut de suferit".De asemenea, intrebat daca considera ca s-a schimbat ceva in cei cinci ani de la tragedie si a precizat: "Cu siguranta ca lucrurile s-au schimbat si am invatat ceva, cel putin politicienii mai responsabili au invatat ceva de aici".Camera Deputatilor a votat, in 14 octombrie, decizional un proiect de lege care prevede ca plata pentru tratamentul in tara si in strainatate a persoanelor implicate in tragedia de la clubul Colectiv, pe 30 octombrie 2015, sa fie suportata din bugetul Ministerului Sanatatii.