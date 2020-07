Presedintele Klaus Iohannis, surprins fara masca la Consiliul European. Reactia Administratiei Prezidentiale

Iohannis apare intr-o fotografie discutand cu Mette Frederiksen, premierul danez, Emmanuel Macron , presedintele Frantei, si Stefan Lofven, premierul suedez. Partenerii de dialog ai presedintelui Iohannis poarta masca.In alte doua ipostaze, Iohannis este surprins fara masca pe holuri, in timp ce se deplaseaza in institutie.Administratia Prezidentiala a transmis precizari in legatura cu aceasta situatie. "In contextul pandemiei de COVID-19, reuniunea Consiliului European s-a desfasurat in conditii maxime de siguranta sanitara, insa purtarea mastii in cadrul sedintelor plenare, cat si in alte formate restranse, a fost optionala, si nu obligatorie, asa cum s-a putut observa de altfel din inregistrarile video si din fotografiile realizate pe durata Consiliului.Cu toate acestea, pe parcursul celor 4 zile si 4 nopti de negocieri intense, Presedintele Romaniei, la fel ca si alti lideri europeni, a folosit masca de protectie, existand doar unele exceptii punctuale, cu durata limitata", se precizeaza in comunicatul Administratiei Prezidentiale.