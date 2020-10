Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles

Potrivit sursei citate, in ceea ce priveste pandemia de COVID-19, discutiile se vor concentra pe aspecte precum stadiul actual al raspandirii virusului, masurile de limitare a raspandirii acestuia, impactul economico-social al pandemiei si necesitatea redresarii economice, precum si dezvoltarea de vaccinuri impotriva COVID-19."Presedintele Klaus Iohannis va exprima preocuparea cu privire la ritmul accelerat de crestere a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19 la nivel european, context in care va pleda pentru o coordonare sporita intre statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, presedintele Romaniei va sustine restabilirea, cat mai curand posibil, a celor patru libertati de circulatie in cadrul Pietei Interne a Uniunii si se va pronunta pentru mentinerea deschisa a fluxurilor de aprovizionare intre statele membre", a precizat Administratia Prezidentiala.Liderii Uniunii vor aborda si stadiul si perspectivele negocierilor in curs privind viitorul acord de parteneriat dintre UE si Marea Britanie, precum si masurile de pregatire in contextul finalizarii perioadei de tranzitie, la 31 decembrie.Klaus Iohannis va sublinia faptul ca implementarea corespunzatoare a Acordului de retragere in toate elementele sale de catre autoritatile britanice reprezinta o premisa fundamentala in construirea viitoarei relatii a UE cu Regatul Unit.De asemenea, seful statului va evidentia faptul ca tara noastra sprijina in continuare incheierea unui parteneriat cuprinzator intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, care sa reflecte potentialul strategic al relatiei dintre cele doua parti, precizeaza Administratia Prezidentiala.Liderii UE vor avea discutii referitoare la propunerea facuta de Comisia Europeana de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera pana la sfarsitul anului 2030 comparativ cu 1990.In acest context, presedintele Iohannis va mentiona ca propunerea va necesita identificarea unor mecanisme adecvate de punere in aplicare, care sa fie adaptate nevoilor specifice ale statelor membre."In definirea acestor mecanisme va trebui sa se tina cont de eforturile de decarbonizare anterioare, de diferentele intre statele membre si de stadiile diferite de dezvoltare a acestora, astfel incat tarile membre ale Uniunii mai putin prospere sa nu fie dezavantajate", arata sursa citata.Seful statului va sublinia faptul ca este important sa se mentina un cadru flexibil care sa permita statelor membre ale Uniunii sa identifice cele mai potrivite solutii pentru asigurarea tranzitiei verzi. El va pleda pentru dreptul statelor membre de a-si stabili mix-ul energetic.