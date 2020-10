Daniel Ionascu, presedintele PPU, atac la adresa lui CTP dupa comentariul despre Patriarhul Daniel: "Isi proiecteaza impotenta spirituala asupra celorlalti"

"Pana aici! Romanii nu sunt vite!Excesele de comportament si limbaj ale domnului Cristian Tudor Popescu sunt specifice unei tulburari care este foarte clar delimitata in psihiatrie. In aceste conditii, verbiajul grobian al acestui domn merita, cel mult, o evaluare clinica. In consecinta, cei care ii accepta si ii promoveaza delirul inept sunt fie potentiali "colegi de salon", fie oportunisti fara constiinta.Stafidit de vidul interior, CTP isi proiecteaza impotenta spirituala asupra celorlalti. Incapabil sa accepte diferentele de opinie si sa recunoasca adevarul exterior psihozei care il consuma, se vede doar pe sine, multiplicat in oglinzile unui suflet fara profunzime, si striga vehement: vitelor!"Totodata, in mesajul sau, Daniel Ionascu face apel la respectarea "istoriei nationale in care Biserica a avut si are un rol fundamental"."Traim un moment de cumpana. Credinta este prigonita mai agresiv decat in comunism . Astazi, in timp ce nebunii ameninta Biserica de pe acoperisuri, iar noii comunisti, cocotati in functii din administratia locala, refuza ostentativ sa atinga Biblia, trebuie sa alegem intre minciuna si adevar, intre curajul de a ne declara credinta si frica de a nu deranja "militia" fara Dumnezeu care vrea sa faca legea si pe strazi si in suflete.E momentul sa ne trezim. Sa ne scuturam de frica. Sa luptam impotriva abuzului. Sa aparam sufletul romanesc si sa ne respectam istoria nationala in care Biserica a avut si are un rol fundamental.Doamne ocroteste-i pe Romani!"Citeste si: