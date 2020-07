Presedintele turc Erdogan, vizita simbolica la fosta bazilica Sfanta Sofia din Istanbul

In timpul scurtei vizite, Erdogan a inspectat lucrarile de reconversie a interiorului cladirii.Vizita intervine cu cateva zile inainte de prima slujba musulmana la Sfanta Sofia dupa retransformarea sa in moschee. Aceasta slujba este prevazuta pentru vineri, 24 iulie, si deocamdata nu se stie daca seful statului turc va lua parte la ea.Potrivit Autoritatii turce pentru probleme religioase (Diyanet), 500 de persoane vor participa la prima rugaciune musulmana colectiva ce va avea loc in Sfanta Sofia pe 24 iulie.La 10 iulie, Consiliul de Stat - cel mai inalt tribunal administrativ din Turcia - a acceptat o solicitare a mai multor asociatii de revocare a unei masuri guvernamentale din 1934 care conferea fostei bazilici Sfanta Sofia statut de muzeu. La scurt timp dupa decizie, presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca fosta bazilica bizantina din vechiul Constantinopol va fi deschisa din 24 iulie pentru rugaciuni musulmane ca moschee.Opera arhitecturala majora construita in secolul al saselea de bizantini care isi incoronau acolo imparatii, Sfanta Sofia este de asemenea una dintre principalele atractii turistice din Istanbul, cu circa 3,8 milioane de vizitatori in 2019. Convertita in moschee dupa ocuparea Constantinopolului de catre otomani in 1453, ea a fost transformata in muzeu in 1934 de catre liderul tinerei republici turce, Mustafa Kemal, dornic sa o "ofere umanitatii".