PressOne: Mai multi rectori planuiesc desfiintarea CNATDCU, institutia care analizeaza veridicitatea tezelor de doctorat

Jurnalistii de la PressOne sustin ca planul ar fi fost initiat de Mihnea Costoiu, rectorul Universitatii Politehnice din Bucuresti, singurul rector din Romania care nu are doctorat. Costoiu a inceput un doctorat la Academia SRI, dar a fost exmatriculat in urma cu doi ani."Rectorii invoca acum faptul ca CNATDCU e o institutie de tip sovietic, ca birocratizeaza procesul de acordare a titlurilor si se raliaza ideii de reforma a "arhitecturii sistemului de invatamant superior"", arata sursa citata.Printre adeptii desfiintarii CNATDCU s-ar numara si sase fosti ministri ai educatiei: Ecaterina Andronescu , Mihnea Costoiu, Sorin Cimpeanu Adrian Curaj , Liviu Pop si Valentin Popa In ultimii 4 ani, membrii CNATDCU au pronuntat 49 de verdicte definitive de plagiat dupa analiza unor teze de doctorat.