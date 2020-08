Presupusul ucigas al interlopului Florin Mototolea a fost arestat: "Nu l-am omorat eu"

In prima faza, Emanuel a fost externat astazi din spital si audiat de politisti. La iesire, a declarat in fata reprezentantilor presei:"Ii multumesc lui Dumnezeu ca am scapat cu viata, a vrut sa imi curete viata! Nu l-am omorat eu", a declarat Richard atunci cand a iesit din masina, potrivit imaginilor surprinse de Observator Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost injunghiat in dimineata zilei de marti, 4 august, de Richard Gheorghe Emanuel, potrivit informatiilor adunate pana acum de anchetatori.Mototolea a decedat ulterior la spital deorece una dintre loviturile de cutit i-a sectionat artera femurala, barbatul de 39 de ani nemaiputand fi salvat de medici.Mototolea, ucis in rafuiala din Sectorul 6, era considerat unul dintre cei mai influenti interlopi din Romania.In urma cu un an, a fost retinut de politie pentru tentativa de omor dupa ce a calcat un om pe trecerea de pietoni.Tot in 2019, in luna august, zeci de membri ai clanului Duduianu au facut un scandal urias din cauza unui conflict aparut in interiorul clanului. S-au batut cu furci si topoare chiar in curtea Spitalului Floreasca din Capitala.