Pretentia morala

Moralitatea e mai aproape de sentimentul ca ai nevoie de iertarea cuiva decat de performanta etica. O morala care se revendica doar de la ea insasi isi va elimina usor propriile temeiuri. Mai intai va respinge orice lege batuta traditional in cuie; apoi va respinge zeii care candva au promovat-o; si, in sfarsit, toate legaturile promovate drept sacre de zeii aceia prafuiti.Dupa ce-si va fi respins singura temeiurile, aceasta morala isi va supralicita virtutile care decurg din ea rupandu-le astfel de contextul care le facuse, candva, posibile. Eu numesc aceasta supralicitare a virtutilor - inchidere.Raul social se cere atunci suprimat de dragul principiilor virtuoase (un fel de declaratii virtuoase de principiu), nu de dragul a ceea ce aceste principii ar putea mijloci. Principiile virtuoase devin astfel scopuri in sine.A confunda mijloacele cu scopurile e eroarea favorita a totalitaristilor, cum bine remarca un prieten.Culmea e ca chiar virtutile vor fi cele care, mai devreme sau mai tarziu, vor inchide realitatea in ideologii. Care sunt acestea? Pai le stiti: toleranta, egalitatea, grija, responsabilitatea, libertatea samd.Toate aceste valori inalte radicalizeaza si relativizeaza in aceeasi masura si in acelasi timp. Oamenilor le vor fi cumva indiferente si exact aceiasi oameni se vor simti gata sa se sacrifice pentru ele.Avem aici, dusa la paroxism, ortopraxia. In ciuda faptului ca pretinde ca poate, ortopraxia NU se descurca fara teologie. Fiindca de indata ce o face, se radicalizeaza.Daca stam sa ne gandim un pic, toate viziunile activiste isi trag patosul retoric din aceste valori "inchise" care cauta sa intervina direct (si reusesc!) in mecanica vizibila a lumii.Cu ajutorul lor se sustin azi agendele globale doldora de exigente etice. Acestea leaga, simbolic, oamenii laolalta (e un fel de corpus mysticum al colectivitatii) punand in lumina nevoia noastra de agregare in general si de agregare spirituala in special. Mi se pare ca azi s-a "reinventat dependenta". Valorile inchise devin astfel si ele sacre - in nume propriu si prin ele insele.Asadar, valorile pe care traditia le aborda dintotdeauna ca deschise pot fi accesate azi doar in varianta lor inchisa. In numele lor se iau azi deciziile politice colective - adica cele care depind cel mai direct de instinctele noastre sociale profunde. Aceste decizii politice colective sufera azi modificarile cele mai vizibile. Datorita lor, multi oameni sunt pur si simplu scosi din circuitul cetatenesc, turtiti de disonante cognitive si anomie. Acesti oameni capata o predispozitie spre indiferenta, adica spre masificare mai degraba decat spre tribalizare. Atentie, nu ei sunt cei care voteaza populist (aia sunt cei care tin aproape de trib si care resping visceral si reactiv gandirea elitista.)Categoria de masificati despre care vorbesc aici nu voteaza DELOC, caci e lipsita cu totul de instincte sociale, functionand - intotdeauna conjunctural - pe false revendicari si pe false indignari civice. Ei nu sunt depozitari ai simtului comun, ci depozitari pasivi ai pretentiilor civice.Avem - zice-se prin contrast - o categorie de oameni "plini de spirit", cu gura mare, plina si ea de edicte corecte politic. Odata cu inchiderea ermetica a valorilor, acestia au capatat un tonus civic iesit din comun. Elita, expertii devin stapanii valorilor inchise! Astia sunt cei care dispun si care poruncesc. Ei sunt preotii democratiilor totalitare care stiu inca si mai putin despre realitate decat cei rapusi de indiferenta, oamenii masificati din categoria anterioara.Categoria asta de elita se pricepe de minune sa idolatrizeze ideea de democratie functionala, de anticoruptie etc. dand randuieli cu totul straine de realitatile sociale pe care, de altfel, nici nu le inteleg.Intre prima si ultima categorie (masificatii si elita) exista mai multe asemanari decat deosebiri. Mi se pare ca la nivel de motivatii si valori cele doua categorii de oameni sunt de fapt identice: au o profunda nevoie de a depinde de ceva/cineva si o mare capacitate de a ignora directia de orientare profunda imprimata de propriile impresii asupra realitatii.In randurile acestor oameni se nasc pretentiile civice. Si tot din randurile lor se ridica ucigasii simtului comun. Tot din randurile lor se racoleaza si whistleblower-ii.Avertizorii de integritate sunt cei ce se asigura ca agregarea pretentiilor are loc "conform planului". Ei dirijeaza drumul spre totalitarism amendandu-i pe cei care nu sunt relevanti etic asa cum prevede planul. Si cum prevede planul?Pai planul prevede sa subscrii la valorile inchise. De fapt, la o morala inautentica. Oamenii ne-liberi care si-au cedat deja autonomia cui s-a nimerit sunt dintre cei care nu au oricum criterii de evaluare a autenticitatii, deci habar n-au ca subscriu la ceva inautentic. Subscriu, asadar, cu maxima usurinta si cu entuziasm la cele mai inautentice strigari virtuoase. Asta e motivul pentru care aduceam in discutie (re) agregarea pretentiilor - pentru ca avem aici agregare prin simulacru moral si NU prin sensibilitati morale autentice.Nu se recicleaza simple continuturi culturale, nu se recileaza doar valori, ci un intreg arsenal emotional care fusese menit sa le insoteasca la vremea cand valorile respective inca erau deschise.Teama de irelevanta sociala e cea care, de fapt, precipita afilierea. Cei fara resurse de autonomie si autenticitate subscriu totdeauna la initiativele morale care si-au demonstrat deja impactul public.Ganditi-va, de pilda, la cei din bula dvs. de facebook care se simt obligati sa semneze o petitie online a carei cauza le este cu totul straina. Nu e vorba aici de simplu mimetism, cum bine observa Stjepan Mestrovic. E aici de o abilitate sociala complexa.Competenta sociala se traduce azi cel mai bine in capacitatea de a te manipula emotional pe tine insuti in chiar timpul in care ii manipulezi pe ceilalti.Abilitatea aceasta de a pretinde ce trebuie si cand trebuie pentru a parea moralmente activ s-a rafinat pe masura ce exprimarea de sine a devenit mai stringenta, iar indivizii, din contra, tot mai pasivi, mai firavi, mai lipsiti de continut, adica tot mai putin capabili de autenticitate.De fapt, oamenii - cu sau fara scoli inalte, cu sau fara carti scrise - au atat de putin acces la ei insisi, ca multi ajung sa se conceapa pe sine ca morali doar in masura si in momentul in care reusesc sa fie perceputi astfel in mod public. Solidaritatea civica le semnaleaza celor solidari ca sunt in viata si ca conteaza. Oamenii depind, deci, la modul cel mai vital de legitimarea propriilor pretentii.