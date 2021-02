Pretul imens solicitat initial de Pfizer si BioNTech pentru vaccinul anti-COVID. Oferta AstraZeneca a fost de 20 de ori mai avantajoasa

A fost de departe cel mai piperat pret cerut pentru acest vaccin. Mediafax noteaza ca la pretul de 54,08 euro, vaccinul celor de la Pfizer BioNTech ar fi fost de 20 de ori mai scump decat o doza a anglo-suedezilor de la AstraZeneca.CITESTE SI: Un nou stat a introdus pasaportul digital de vaccinare. Autoritatile verifica valabilitatea prin scanarea unui cod QR legat la registrul de vaccinare "Cred ca pretul este dubios si a fost stabilit dintr-un motiv ce nu poate fi justificat in contextul actual", spune Wolf Dieter Ludwig, presedintele Comisiei Medicamentelor din Cadrul Asociatiei Medicale a Germaniei, potrivit sursei citate.In cele din urma Pfizer si BioNTech au coborat serios pretul. Asocierea germano-americana a batut palma cu Uniunea Europeana in noiembrie 2020, dar pretul este tinut secret si in ziua de azi. Potrivit unor estimari, Bruxellesul ar plati 15,5 dolari pentru o singura doza, suma de aproape patru ori mai mica decat pretentiile initiale.