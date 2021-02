Pretul pe care il va plati Europa pentru lockdown. Uniunea Europeana se va confrunta cu o crestere a numarului de falimente

Comisia Europeana considera ca datorita masurilor de lichiditate la nivel national, de aproape 2.300 miliarde de euro, guvernele din zona euro au reusit pana acum sa evite cresterea insolventelor.Fara un astfel de ajutor si a noilor imprumuturi de la banci, aproape un sfert dintre companiile UE ar fi avut probleme de lichiditati pana la finalul lui 2020, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), se arata in document.CITESTE SI: Previziunile sumbre ale analistilor financiari pentru 2020-2021: Concedieri masive in Romania si Euro la pragul de 5,1 lei "Odata ce masurile de sprijin fara precedent expira, un numar de afaceri nu-si vor putea probabil achita datoriile, ceea ce va duce la cresterea creditelor neperformante si a falimentelor", conform materialului consultat de Reuters.Aproape jumatate dintre firmele care ar fi avut probleme de lichiditati in 2020 din cauza pandemiei se confruntau deja cu un risc ridicat de faliment inaintea crizei, si acum sunt pastrate pe linia de plutire doar cu ajutorul guvernelor. Prin urmare, exista temeri privind solvabilitatea lor dupa criza, se arata in document.Eurogrupul (ministrii de Finante din zona euro) va discuta luni cum sa gestioneze situatia firmelor cu probleme dupa incetarea sprijinului de stat si care sunt cele mai bune moduri de a identifica, cu ajutorul investitorilor din sectorul privat, care companii sunt viabile si pot supravietui."Exista un acord deplin ca sprijinul fiscal trebuie sa fie mentinut un timp. Dar exista si recunoasterea faptului ca va fi necesara o tranzitie graduala catre un suport mai bine orientat", a declarat pentru Reuters un oficial din zona euro implicat in pregatirile pentru reuniunea de luni.In trimestrul trei din 2020, imprumuturile bancilor din zona euro sub moratoriu au totalizat 587 miliarde de euro, din care aproximativ 60% erau credite ale companiilor. In trimestrul doi din 2020, procentul creditelor neperformante din totalul imprumuturilor era de 5,23%."Per ansamblu, nivelul creditelor neperformante ar urma sa creasca in UE, desi magnitudinea si momentul acestei cresteri ramane nesigur. Din fericire, nivelul solid al capitalului bancilor, comparativ cu criza financiara din deceniul trecut, ar trebui sa le ajute sa absoarba socul mai bine de data aceasta", se arata in documentul CE.